Πάτρα: Νεκρό άτομο εντοπίστηκε σε κατοικία στο Ρίο

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο για τη διερεύνηση των συνθηκών

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ρίου, όταν ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό νεκρού ατόμου μέσα σε κατοικία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, με περιπολικό να κατευθύνεται στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού, ενώ παράλληλα έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την πρώτη αυτοψία των Αρχών.

