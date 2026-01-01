Αγρίνιο: Ξύλο και προσαγωγές

Επεισοδιακή ήταν η περασμένη νύχτα στο Αγρίνιο, καθότι λίγη ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου, περί τις 22:30 σημειώθηκε ένταση στην πλατεία Δημάδη.

Ειδικότερα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα στο σημείο να κληθεί και να σπεύσει η αστυνομία, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Μάλιστα, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων, με τα ακριβή αίτια του περιστατικού να ερευνώνται.