Αγρίνιο: Ξύλο και προσαγωγές

Oι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων
Επεισοδιακή ήταν η περασμένη νύχτα στο Αγρίνιο, καθότι λίγη ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου, περί τις 22:30 σημειώθηκε ένταση στην πλατεία Δημάδη.
Ειδικότερα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα στο σημείο να κληθεί και να σπεύσει η αστυνομία, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Μάλιστα, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων, με τα ακριβή αίτια του περιστατικού να ερευνώνται.
