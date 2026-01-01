Γιορτινή Πρωτοχρονιά στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- ΦΩΤΟ

Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η καθιερωμένη εκδήλωση στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου αντηλλάγησαν ευχές για τη νέα χρονιά, ενώ ακολούθησε η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας, παρουσία πλήθους εκπροσώπων φορέων και αρχών της Πάτρας.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» σύσσωμη η Περιφερειακή Αρχή, με επικεφαλής τον Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος ευχήθηκε υγεία, δημιουργικότητα και μια παραγωγική χρονιά για την περιοχή και τους πολίτες της.

Παρόντες ήταν επίσης περιφερειακοί σύμβουλοι, υπηρεσιακά στελέχη, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και κοινωνικών φορέων, της Πάτρας.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή και εορταστική, με την εκδήλωση να αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής ευχών.