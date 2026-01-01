Back to Top
Κόρινθος Φωτιά
Κόρινθος: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κόρινθος Φωτιά

