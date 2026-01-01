Κόρινθος: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.
Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
