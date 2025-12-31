ΑΑΔΕ: Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% από 1 Ιανουαρίου σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα

Με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφαρμογής από 1/1/2026 μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφήτης ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τακαπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στον παράρτημα της εγκυκλίου(επισυνάπτεται).