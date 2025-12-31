Οι προορισμοί που θα «βουλιάξουν» τα Θεοφάνια -Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις προκρατήσεις

Υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων για τα Θεοφανία (3 έως 6 Ιανουαρίου) καταγράφονται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς να κερδίζουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.

Στα Καλάβρυτα, το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 635€, με τις προ-κρατήσεις να αγγίζουν το 95%. Αντίστοιχα, στη Βυτίνα, η ζήτηση φτάνει επίσης το 95%, με ζητούμενες τιμές από 1.100€ για τριήμερη διαμονή, ενώ στη Δημητσάνα το κόστος τριών διανυκτερεύσεων διαμορφώνεται από 870€, με πληρότητα 85%, σύμφωνα με έρευνα του E- Real Estates.

Οι τιμές για Στεμνίτσα, Καρπενήσι, Αράχωβα

Η Στεμνίτσα καταγράφει προ-κρατήσεις 90%, με τιμές από 670€ για τρεις διανυκτερεύσεις, ενώ το Καρπενήσι διατηρεί υψηλή δυναμική, με πληρότητα 90% και κόστος μίσθωσης από 547€ για το τριήμερο των Θεοφανίων. Η Αράχωβα ακολουθεί με προ-κρατήσεις 80%, και ζητούμενες τιμές που ξεκινούν από 864€ για τρεις διανυκτερεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση στους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς.

Sold out οι μικρότεροι παραδοσιακοί προορισμοί

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε μικρότερους, παραδοσιακούς προορισμούς, όπως η Καρύταινα, η Ζάτουνα, τα Λαγκάδια και η Βλαχέρνα, όπου η διαθεσιμότητα για τρεις διανυκτερεύσεις έχει ουσιαστικά εξαντληθεί, με τις προ-κρατήσεις να φτάνουν το 100%. Βεβαίως, η δυναμικότητα σ΄ αυτές τις περιοχές είναι περιορισμένη.

Αντίθετα, πόλεις με μεγαλύτερη και πιο ώριμη αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Καλαμάτα, τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα και το Ναύπλιο, καταγράφουν υψηλή δυναμική ακινήτων εγγεγραμμένων στον κλάδο, γεγονός που επιτρέπει την απορρόφηση της ζήτησης σε μεγαλύτερη κλίμακα, με πιο σταθερή διαθεσιμότητα και ευρύτερο εύρος τιμών.

Στα ύψη οι προ-κρατήσεις και στα Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα, οι προ-κρατήσεις για το τριήμερο 3-6 Ιανουαρίου φτάνουν το 97%, με το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις να ξεκινά από 468€. Τα Τρίκαλα εμφανίζουν πληρότητα 94%, με τιμές από 565€ για τριήμερη διαμονή, διατηρώντας έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Η Καστοριά και η Φλώρινα κινούνται επίσης σε υψηλά επίπεδα, με προ-κρατήσεις 95% και 96% αντίστοιχα, και κόστος μίσθωσης από 401€ και 654€ για τρεις διανυκτερεύσεις. Η Έδεσσα συγκαταλέγεται στους προορισμούς με πλήρη κάλυψη, καθώς οι προ-κρατήσεις για τρεις διανυκτερεύσεις έχουν αγγίξει το 100%.

Περισσότερο προσιτές τιμές καταγράφονται σε προορισμούς, όπως η Καλαμάτα και το Ναύπλιο, όπου οι προ-κρατήσεις διαμορφώνονται στο 69% και 60% αντίστοιχα, με το κόστος μίσθωσης για τρεις διανυκτερεύσεις να ξεκινά από 247€ και 373€.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα Θεοφάνια λειτουργούν ως φυσική συνέχεια της αυξημένης ζήτησης της Πρωτοχρονιάς, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο για τριήμερες αποδράσεις σε χειμερινούς προορισμούς», δηλώνει στο iefimerida.gr ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

*Πηγή/Επεξεργασία: Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης / Πανελλαδικό Δίκτυο E- Real Estates , Ζητούμενο Κόστος διαμονής για 2 ενήλικες & 2 παιδία, μπορεί να φιλοξενήσει και 6 άτομα ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Ολόκληρο διαμέρισμα ή/και κατοικία.