Η πανέμορφη πόλη της Ελλάδας που είναι απλά ο ιδανικός γιορτινος προορισμός

Η Καστοριά είναι από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ελλάδας και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης των επισκεπτών. Γιατί να πάτε τον χειμώνα.
Είναι λίγες οι πόλεις της Ελλάδας που έχουν καταφέρει να κρατήσουν την αρχιτεκτονική τους και στο σύνολο τους να εκπέμπουν αριστοκρατική φινέτσα. Η Καστοριά αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χειμερινούς προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, με έντονο παραδοσιακό χρώμα, μοναδική φυσική ομορφιά και πλούσια ιστορία. Τα Χριστούγεννα, η πόλη αποκτά ιδιαίτερη ζωντάνια, φωτίζεται γύρω από τη λίμνη Ορεστιάδα και υποδέχεται ταξιδιώτες που αναζητούν γιορτινή ατμόσφαιρα, καλό φαγητό και κοντινές αποδράσεις στη φύση. Χωρίς την υπερβολική εμπορευματοποίηση άλλων χειμερινών προορισμών, η Καστοριά προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία σε ταξιδιώτες όλων των ηλικιών.
Χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από τη λίμνη της, σχηματίζοντας σχεδόν ένα μικρό χερσονήσι η Καστοριά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή κάθε εποχή του χρόνου που τα χρώματα δίνουν το δικό τους ξεχωριστό τόνο.
Οι γειτονιές της Παλιάς Πόλης, Ντολτσό και Απόζαρι, είναι γεμάτες αρχοντικά, μικρά μουσεία, λιθόστρωτα και παραδοσιακά μακεδονικά σπίτια που διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. Η πόλη είναι σχετικά μικρή και περπατιέται άνετα, με το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης να γίνεται γύρω από τον παραλίμνιο δρόμο και τις πλατείες.
Τον χειμώνα η ομίχλη συχνά καλύπτει τη λίμνη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αίσθηση ηρεμίας. Παράλληλα, οι συχνοί κύκλοι ήλιου και κρύου προσφέρουν ένα χαρακτηριστικό σκηνικό, με το υδάτινο τοπίο να αντανακλά τα φώτα και τις στολισμένες λεωφόρους. Αν και αρκετά ήσυχη, η πόλη γεμίζει επισκέπτες στις γιορτές, διατηρώντας όμως έναν ρυθμό ανθρώπινο και όχι υπερβολικά τουριστικό.
Καστοριά: Τι αξίζει να κάνετε
Η περιήγηση στις ιστορικές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι είναι απαραίτητη για να γνωρίσει κανείς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Καστοριάς. Στο Ντολτσό βρίσκονται και ορισμένα από τα σημαντικότερα αρχοντικά-μουσεία, όπως το Αρχοντικό Νεράντζη Αϊβάζη (Λαογραφικό Μουσείο) και το Αρχοντικό Πηχιών. Τα κτήρια αυτά παρουσιάζουν την οικονομική ακμή της πόλης κατά τον 17ο–19ο αιώνα, όταν η γουνοποιία και το εμπόριο άνθιζαν.
Η λίμνη αποτελεί καθημερινό σημείο αναφοράς για περιπάτους. Η διαδρομή μέχρι το ξακουστό σπήλαιο του Δράκου, ένα σύμπλεγμα εντυπωσιακών σταλακτιτών και υπόγειων λιμνών, είναι από τις πιο δημοφιλείς βόλτες. Το σπήλαιο είναι οργανωμένο και επισκέψιμο με ξεναγήσεις, ιδανική στάση για οικογένειες.
Από τα σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος είναι και η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας, χτισμένη σχεδόν πάνω στο νερό. Το μοναστήρι αποτελεί μοναδικό δείγμα βυζαντινής τέχνης, με τοιχογραφίες και εξαιρετικά καλοδιατηρημένα κτιριακά στοιχεία.
Για τους φίλους της ιστορίας, το Βυζαντινό Μουσείο και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαζαρίδη προσφέρουν μια περιεκτική εικόνα της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Εντυπωσιακό είναι και το ενυδρείο-ερπετάριο της πόλης, που παρουσιάζει τη χλωρίδα και πανίδα των βαλκανικών λιμνών, κάτι που συχνά προτιμούν οικογένειες ή επισκέπτες που θέλουν δραστηριότητες σε κλειστό χώρο.
Γιορτές στην Καστοριά με το «Πολικό Εργαστήρι» δίπλα στη λίμνη
Οι γιορττές στην Καστοριά έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Η πόλη στολίζει το κέντρο και τον παραλίμνιο δρόμο με φωτεινές εγκαταστάσεις, δέντρο και χριστουγεννιάτικη αγορά. Τις φετινές γιορτές οι επισκέπτες θα ζήσουν το «Πολικό Εργαστήρι».
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς μεταμορφώνεται στη «Μαγική Λιμνοπολιτεία» με θέμα «Το Πολικό Εργαστήρι»- ένα χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο γεμάτο φαντασία, δράση και εορταστικό πνεύμα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πάρκο θα υπάρχει χριστουγεννιάτικη αγορά, λούνα παρκ, αμφιθέατρο για καλλιτεχνικά δρώμενα και η «Λίμνη των Ευχών» που τα έσοδα θα διατεθούν στο Γηροκομείο Καστοριάς
Το αποκορύφωμα των γιορτών έρχεται αμέσως μετά, με τα Ραγκουτσάρια, το γνωστό καρναβάλι της Καστοριάς που πραγματοποιείται στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά έθιμα της Βόρειας Ελλάδας, με μουσικές μπάντες, μασκαράδες και παρελάσεις κατά μήκος της πόλης. Αν και δεν είναι χριστουγεννιάτικο γεγονός, όσοι μείνουν μέχρι την Πρωτοχρονιά βιώνουν μια πολύ ζωντανή περίοδο.
Τοπική γαστρονομία
Η κουζίνα της Καστοριάς είναι βαθιά συνδεδεμένη με την παράδοση της Μακεδονίας, με πιάτα που κυμαίνονται από χειροποίητες πίτες μέχρι πλούσιες συνταγές με κρέας και όσπρια. Η γιορτινή περίοδος αναδεικνύει πολλές τοπικές γεύσεις: χοιρινό σε διάφορες εκδοχές, τηγανιά, κότσι, αλλά και τις χαρακτηριστικές γιαπράκες (λαχανοντολμάδες) που οι ντόπιοι σερβίρουν συχνά τα Χριστούγεννα.
Οι φασολάδες και τα πιάτα με φασόλια Πρεσπών είναι επίσης δημοφιλή, ιδιαίτερα τους κρύους μήνες. Από γλυκά ξεχωρίζουν το σαραγλί, το ραβανί και τα παραδοσιακά μελομακάρονα και κουραμπιέδες των τοπικών ζαχαροπλαστείων.
Δραστηριότητες και κοντινές αποδράσεις
Η περιοχή γύρω από την Καστοριά είναι ιδανική για σύντομες εκδρομές. Το χωριό Νυμφαίο, από τα ομορφότερα της Ελλάδας , βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας περίπου, συνδυάζοντας πέτρινη αρχιτεκτονική και τον γνωστό Αρκτούρο, τον οργανισμό προστασίας της άγριας ζωής. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια επίσκεψη στις Πρέσπες, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει τα παραλίμνια χωριά, να κάνει βαρκάδα ή να δει τις γραφικές εκκλησίες της περιοχής.
Η πόλη πάνω στη λίμνη
Το Δισπηλιό με τον λιμναίο οικισμό προσφέρει μια ξεχωριστή ιστορική εμπειρία, παρουσιάζοντας την καθημερινή ζωή νεολιθικών κοινοτήτων που κατοικούσαν στη λίμνη. Για όσους προτιμούν τη φύση, οι γύρω ορεινές διαδρομές είναι κατάλληλες για χειμερινές πεζοπορίες, ενώ η λίμνη προσφέρεται για ποδήλατο και χαλαρές βόλτες.
