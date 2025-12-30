Η πανέμορφη πόλη της Ελλάδας που είναι απλά ο ιδανικός γιορτινος προορισμός

Οδηγός διακοπών

Η Καστοριά είναι από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ελλάδας και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης των επισκεπτών. Γιατί να πάτε τον χειμώνα. Είναι λίγες οι πόλεις της Ελλάδας που έχουν καταφέρει να κρατήσουν την αρχιτεκτονική τους και στο σύνολο τους να εκπέμπουν αριστοκρατική φινέτσα. Η Καστοριά αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χειμερινούς προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, με έντονο παραδοσιακό χρώμα, μοναδική φυσική ομορφιά και πλούσια ιστορία. Τα Χριστούγεννα, η πόλη αποκτά ιδιαίτερη ζωντάνια, φωτίζεται γύρω από τη λίμνη Ορεστιάδα και υποδέχεται ταξιδιώτες που αναζητούν γιορτινή ατμόσφαιρα, καλό φαγητό και κοντινές αποδράσεις στη φύση. Χωρίς την υπερβολική εμπορευματοποίηση άλλων χειμερινών προορισμών, η Καστοριά προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία σε ταξιδιώτες όλων των ηλικιών. Χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από τη λίμνη της, σχηματίζοντας σχεδόν ένα μικρό χερσονήσι η Καστοριά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή κάθε εποχή του χρόνου που τα χρώματα δίνουν το δικό τους ξεχωριστό τόνο. Οι γειτονιές της Παλιάς Πόλης, Ντολτσό και Απόζαρι, είναι γεμάτες αρχοντικά, μικρά μουσεία, λιθόστρωτα και παραδοσιακά μακεδονικά σπίτια που διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. Η πόλη είναι σχετικά μικρή και περπατιέται άνετα, με το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης να γίνεται γύρω από τον παραλίμνιο δρόμο και τις πλατείες.

Τον χειμώνα η ομίχλη συχνά καλύπτει τη λίμνη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αίσθηση ηρεμίας. Παράλληλα, οι συχνοί κύκλοι ήλιου και κρύου προσφέρουν ένα χαρακτηριστικό σκηνικό, με το υδάτινο τοπίο να αντανακλά τα φώτα και τις στολισμένες λεωφόρους. Αν και αρκετά ήσυχη, η πόλη γεμίζει επισκέπτες στις γιορτές, διατηρώντας όμως έναν ρυθμό ανθρώπινο και όχι υπερβολικά τουριστικό. Καστοριά: Τι αξίζει να κάνετε

Η περιήγηση στις ιστορικές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι είναι απαραίτητη για να γνωρίσει κανείς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Καστοριάς. Στο Ντολτσό βρίσκονται και ορισμένα από τα σημαντικότερα αρχοντικά-μουσεία, όπως το Αρχοντικό Νεράντζη Αϊβάζη (Λαογραφικό Μουσείο) και το Αρχοντικό Πηχιών. Τα κτήρια αυτά παρουσιάζουν την οικονομική ακμή της πόλης κατά τον 17ο–19ο αιώνα, όταν η γουνοποιία και το εμπόριο άνθιζαν. Η λίμνη αποτελεί καθημερινό σημείο αναφοράς για περιπάτους. Η διαδρομή μέχρι το ξακουστό σπήλαιο του Δράκου, ένα σύμπλεγμα εντυπωσιακών σταλακτιτών και υπόγειων λιμνών, είναι από τις πιο δημοφιλείς βόλτες. Το σπήλαιο είναι οργανωμένο και επισκέψιμο με ξεναγήσεις, ιδανική στάση για οικογένειες.

Από τα σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος είναι και η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας, χτισμένη σχεδόν πάνω στο νερό. Το μοναστήρι αποτελεί μοναδικό δείγμα βυζαντινής τέχνης, με τοιχογραφίες και εξαιρετικά καλοδιατηρημένα κτιριακά στοιχεία. Για τους φίλους της ιστορίας, το Βυζαντινό Μουσείο και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαζαρίδη προσφέρουν μια περιεκτική εικόνα της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Εντυπωσιακό είναι και το ενυδρείο-ερπετάριο της πόλης, που παρουσιάζει τη χλωρίδα και πανίδα των βαλκανικών λιμνών, κάτι που συχνά προτιμούν οικογένειες ή επισκέπτες που θέλουν δραστηριότητες σε κλειστό χώρο.