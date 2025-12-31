Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Δεν μπορώ να κάνω κουταμάρες όταν φοράω ράσο»

Το Happy Day συνάντησε τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. «Η σχέση μου με τον Θεό είναι διαρκής και εσωτερική. Τον αναζητώ, νιώθω πως δεν είμαστε μόνοι. Δεν λειτουργώ με φόβο» τόνισε ο ηθοποιός.

Παράλληλα, εξήγησε πως η μεγάλη προβολή δεν τον εκφράζει, τονίζοντας ότι προτιμά να κρατά μια απόσταση: «Η υπερέκθεση δεν ωφελεί κανέναν, ούτε εμένα ούτε τον θεατή. Μου αρέσει να υπάρχει μια μαγεία».

Αναφέρθηκε και στον ιδιαίτερο ρόλο που υποδύεται αυτή την περίοδο, επισημαίνοντας πως απαιτεί σεβασμό και μέτρο: «Αυτή την περίοδο κάνω τον Άγιο Έρωτα. Δεν γίνεται να φοράς το ράσο και να κάνεις κουταμάρες. Είναι μια ιερή συμφωνία, πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τον κόσμο».