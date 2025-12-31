Σελίν Ντιόν: «Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας»

Λίγες ώρες πριν από το νέο έτος, η Σελίν Ντιόν έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα Πρωτοχρονιάς στους θαυμαστές της, συνοδευόμενο από βίντεο που ανάρτησε στα social media.



Η παγκόσμια σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη για την υγεία της, μοιράστηκε ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, απευθυνόμενη στο κοινό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.

«Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη», είπε η τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη.