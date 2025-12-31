Σελίν Ντιόν: «Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας»

Τι αναφέρει η τραγουδίστρια
Λίγες ώρες πριν από το νέο έτος, η Σελίν Ντιόν έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα Πρωτοχρονιάς στους θαυμαστές της, συνοδευόμενο από βίντεο που ανάρτησε στα social media.
Η παγκόσμια σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη για την υγεία της, μοιράστηκε ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, απευθυνόμενη στο κοινό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.
«Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη», είπε η τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη.
«Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει υγεία, ευτυχία και γαλήνη στην καρδιά σας. Να βρίσκετε χαμόγελα στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και χαρά στις αναμνήσεις που θα δημιουργήσετε με όσους αγαπάτε. Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας, κι εσείς είστε πάντα στη δική μου. Από την οικογένειά μου στη δική σας, θέλω απλώς να σας ευχηθώ καλή χρονιά», πρόσθεσε.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο γράφοντας στη λεζάντα: Μακάρι το 2026 να φέρει ειρήνη στην καρδιά σας, φως στον δρόμο σας και χώρο για όνειρα. Καλή Χρονιά, από εμένα σε εσάς. Σελίν».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr