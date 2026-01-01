Βήμα παραμονής στην Α2 γυναικών οι Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας

Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ
Σε τρεις πόλεις έκλεισε για το 2025 η δράση στην Α2 Εθνική κατηγορία Πινγκ - πονγκ. Οι αγώνες έγιναν το Σαββατοκύριακο 27 – 28 Δεκεμβρίου στην Πάτρα στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Παναγίας Αλεξιώτισσας» (Α2 ανδρών και γυναικών), στην Ορεστιάδα (Α2 ανδρών ) και τη Θεσσαλονίκη (Α2 γυναικών).
Στους αγώνες του Σαββάτου ο Ίφιτος Πατρών πέτυχε δυο σημαντικές νίκες σε άνδρες και γυναίκες. Οι Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών στη κατηγορία γυναικών έκαναν δυο εντός προγράμματος ήττες.
Στους αγώνες της Κυριακής ο Πανιώνιος ΓΣΣ υποχρέωσε τον Ίφιτο στην πρώτη του ήττα φέτος (4-3). Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύτηκε και ο ΔΑΟ Ταύρου, που αγωνίστηκε στον Έβρο κι έτσι οι τρεις τους είναι μαζί πλέον στην 1η θέση της βαθμολογίας.
Επίσης στην Πάτρα και το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών ο πρωτοπόρος Ίφιτος κατέβαλλε στο σημαντικότερο ματς το 3ο της κατάταξης ΠΚΔ Ταύρου (4-1) κι εξακολουθεί να βρίσκεται στο ρετιρέ μαζί με τα Ταταύλα, που εύκολα σημείωσαν μία ακόμα νίκη στη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής του Ίφιτου Παναγιώτης Γιώτης χρησιμοποίησε στους άνδρες τον Σέρβο Στέφαν Κονσταντίνοβιτς και τους Κωνσταντίνο Λυκοστράτη, Γιώργο Γιώτη. Στις γυναίκες την Βουλγάρα Καλίνα Χρίστοβα και τις Χριστίνα Αθανασοπούλου, Μαρία – Αργυρή Γιώτη και Βασιλική Παναγοπούλου.
Την Κυριακή η ομάδα γυναικών των Φοινίκων Γλυφάδας Πατρών επικράτησε του ΓΑΟ Πειραια με 4 -1. Νίκη στόχος που της δίνει βαθμολογικό πλεονέκτημα για τα play out που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία. Ο προπονητής των Φοινίκων Δημήτρης Ντεμίρης χρησιμοποίησε τις αθλήτριες Κατερίνα Νταβατζή, Αλεξάνδρα Μπιτχαβά και Δώρα Νούσια. Αισθητή η απουσία της διαχρονικής αρχηγού της ομάδας Έλενας Αμπατζή.
Δυο πατρινοί αθλητές ήταν βασικοί στις συνθέσεις των ομάδων τους και αγωνίστηκαν με επιτυχία. Ο Αναστάσης Φουσέκης στον Ποσειδώνα Λουτρακίου και ο Ανδρέας Καραμπελιάς στον ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972.
Ο νεανική ομάδα του ΠοσεIδώνα Λουτρακίου βρίσκεται στη 4η θέση της βαθμολογίας και διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο στα play off.
Τa αποτελέσματα των αγώνων
Α2 ΑΝΔΡΩΝ
Σάββατο
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 - 4
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 - 4
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 - 4
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3-4
Κυριακή
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 3
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 4 - 2
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σάββατο
ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1
ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 - 0
ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 - 0
ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1
Κυριακή
09:30 ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 - 4
09:30 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 – 1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ (σε 6 αγωνιστικές)
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΔΑΟ Ταύρου 11
-. Ίφιτος Πατρών 11
-. Πανιώνιος ΓΣΣ 11
4.Ποσειδών Λουτρακίου 10
5.ΓΑΣ Ελευσίς 8
-. Φιλία Ορεστιάδας 8
7. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 7
8.Άρης Βούλας 6
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σε 6 αγωνιστικές)
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1.ΑΟ Ταταύλα 12
-. Ίφιτος Πατρών 12
3.ΠΚΔ Ταύρου 10
4.Πέρα Θεσσαλονίκης 9
-. ΠΟΚ Έσπερος 9
7. ΓΑΟ Πειραιά 6
8. Προφήτης Ηλίας Πειραιά 5
Τους αγώνες παρακολούθησαν πολλοί φίλους του αθλήματος στην πόλη μας και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομάδες της περιοχής μας που μετέχουν σε ανώτερες εθνικές κατηγορίες.
Η ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ ευχαριστεί το Δήμο Πάτρας , τη Δ/νση του Δημοτικού Γυμναστηρίου «Παναγίας Αλεξιώτισσας» και το προσωπικό για την παραχώρηση , τη βοήθεια και την εξασφάλιση άριστων αγωνιστικών συνθηκών.
