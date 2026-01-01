Βήμα παραμονής στην Α2 γυναικών οι Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας

Σε τρεις πόλεις έκλεισε για το 2025 η δράση στην Α2 Εθνική κατηγορία Πινγκ - πονγκ. Οι αγώνες έγιναν το Σαββατοκύριακο 27 – 28 Δεκεμβρίου στην Πάτρα στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Παναγίας Αλεξιώτισσας» (Α2 ανδρών και γυναικών), στην Ορεστιάδα (Α2 ανδρών ) και τη Θεσσαλονίκη (Α2 γυναικών).

Στους αγώνες του Σαββάτου ο Ίφιτος Πατρών πέτυχε δυο σημαντικές νίκες σε άνδρες και γυναίκες. Οι Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών στη κατηγορία γυναικών έκαναν δυο εντός προγράμματος ήττες.

Στους αγώνες της Κυριακής ο Πανιώνιος ΓΣΣ υποχρέωσε τον Ίφιτο στην πρώτη του ήττα φέτος (4-3). Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύτηκε και ο ΔΑΟ Ταύρου, που αγωνίστηκε στον Έβρο κι έτσι οι τρεις τους είναι μαζί πλέον στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Επίσης στην Πάτρα και το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών ο πρωτοπόρος Ίφιτος κατέβαλλε στο σημαντικότερο ματς το 3ο της κατάταξης ΠΚΔ Ταύρου (4-1) κι εξακολουθεί να βρίσκεται στο ρετιρέ μαζί με τα Ταταύλα, που εύκολα σημείωσαν μία ακόμα νίκη στη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής του Ίφιτου Παναγιώτης Γιώτης χρησιμοποίησε στους άνδρες τον Σέρβο Στέφαν Κονσταντίνοβιτς και τους Κωνσταντίνο Λυκοστράτη, Γιώργο Γιώτη. Στις γυναίκες την Βουλγάρα Καλίνα Χρίστοβα και τις Χριστίνα Αθανασοπούλου, Μαρία – Αργυρή Γιώτη και Βασιλική Παναγοπούλου.

Την Κυριακή η ομάδα γυναικών των Φοινίκων Γλυφάδας Πατρών επικράτησε του ΓΑΟ Πειραια με 4 -1. Νίκη στόχος που της δίνει βαθμολογικό πλεονέκτημα για τα play out που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία. Ο προπονητής των Φοινίκων Δημήτρης Ντεμίρης χρησιμοποίησε τις αθλήτριες Κατερίνα Νταβατζή, Αλεξάνδρα Μπιτχαβά και Δώρα Νούσια. Αισθητή η απουσία της διαχρονικής αρχηγού της ομάδας Έλενας Αμπατζή.

Δυο πατρινοί αθλητές ήταν βασικοί στις συνθέσεις των ομάδων τους και αγωνίστηκαν με επιτυχία. Ο Αναστάσης Φουσέκης στον Ποσειδώνα Λουτρακίου και ο Ανδρέας Καραμπελιάς στον ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972.

Ο νεανική ομάδα του ΠοσεIδώνα Λουτρακίου βρίσκεται στη 4η θέση της βαθμολογίας και διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο στα play off.

Τa αποτελέσματα των αγώνων

Α2 ΑΝΔΡΩΝ

Σάββατο

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 - 4

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 - 4

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 - 4

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3-4

Κυριακή

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 3

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 4 - 2

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σάββατο

ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1

ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 - 0

ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 - 0

ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1

Κυριακή

09:30 ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 - 4

09:30 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 – 1



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ (σε 6 αγωνιστικές)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΔΑΟ Ταύρου 11

-. Ίφιτος Πατρών 11

-. Πανιώνιος ΓΣΣ 11

4.Ποσειδών Λουτρακίου 10

5.ΓΑΣ Ελευσίς 8

-. Φιλία Ορεστιάδας 8

7. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 7

8.Άρης Βούλας 6



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σε 6 αγωνιστικές)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1.ΑΟ Ταταύλα 12

-. Ίφιτος Πατρών 12

3.ΠΚΔ Ταύρου 10

4.Πέρα Θεσσαλονίκης 9

-. ΠΟΚ Έσπερος 9

6. Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας 8

7. ΓΑΟ Πειραιά 6

8. Προφήτης Ηλίας Πειραιά 5

Τους αγώνες παρακολούθησαν πολλοί φίλους του αθλήματος στην πόλη μας και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομάδες της περιοχής μας που μετέχουν σε ανώτερες εθνικές κατηγορίες.

Η ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ ευχαριστεί το Δήμο Πάτρας , τη Δ/νση του Δημοτικού Γυμναστηρίου «Παναγίας Αλεξιώτισσας» και το προσωπικό για την παραχώρηση , τη βοήθεια και την εξασφάλιση άριστων αγωνιστικών συνθηκών.