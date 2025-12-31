Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στο «βαρελάκι» ο τροχονόμος - Η ιστορία του εθίμου που αναβίωσε σήμερα

Επέστρεψε και φέτος το παραδοσιακό έθιμο του τροχονόμου με το «βαρέλι» μπροστά από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την αλλαγή του χρόνου.

Από τις 11:30 το πρωί, ο τροχονόμος βρίσκεται στο ειδικό βάθρο/«βαρέλι» που στήνεται στο σημείο και ρυθμίζει την κυκλοφορία, όπως γινόταν παλαιότερα και αποτελούσε γνώριμο σκηνικό για πολλές γενιές Θεσσαλονικέων. Η αναβίωση του εθίμου έχει βαθιά συμβολική σημασία για την πόλη — είναι μια εικόνα που θυμίζει τις παλιές εποχές χωρίς φανάρια και σύγχρονες υποδομές, όταν ο τροχονόμος πάνω στο βαρέλι ήταν απαραίτητος για την ομαλή ροή της κίνησης στους δρόμους σύμφωνα με το parallaximag.gr

Πρόκειται για μια εορταστική εκδήλωση τιμής προς τον ρυθμιστή τροχονόμο, που κάθε χρόνο την παραμονή Πρωτοχρονιάς θυμίζει στους κατοίκους και επισκέπτες μια ξεχωριστή, ιστορική πτυχή της καθημερινότητας της πόλης.