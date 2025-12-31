Καιρός: Πρωτοχρονιάτικη ψυχρή "εισβολή" - Με κρύο έρχεται το 2026 - Πού χιονίζει ήδη στην Αττική

Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου
Κρύα αναμένεται να είναι η Πρωτοχρονιά του 2026 σύμφωνα με τις προγνώσεις μετεωρολόγων.
Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».
Σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι «θα έχουμε και κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».
Οι πολικές αέριες μάζες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη χώρα και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα κινηθούν νοτιότερα, διατηρώντας τον καιρό ιδιαίτερα ψυχρό, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.
Η ημέρα ξεκινά με συνθήκες παγετού σε πολλές περιοχές της βόρειας χώρας αλλά και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής, ενώ στα βορειοδυτικά ο παγετός θα είναι ολικός, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 0°C καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα.
Δείτε βίντεο από την Ιπποκράτειο Πολιτεία όπου έχει αρχίσει να χιονίζει:
Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου- Η πρόγνωση το meteo
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας και σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo . gr, η σύγκλιση πλέον των προγνωστικών στοιχείων για τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, χρονική περίοδος για την οποία είχαμε τονίσει την αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, δείχνει την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών με περιορισμένα φαινόμενα κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου.
Πιο αναλυτικά:
- Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.
- Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.
- Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 01/01/2026.
