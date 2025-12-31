Καιρός: Πρωτοχρονιάτικη ψυχρή "εισβολή" - Με κρύο έρχεται το 2026 - Πού χιονίζει ήδη στην Αττική

Κρύα αναμένεται να είναι η Πρωτοχρονιά του 2026 σύμφωνα με τις προγνώσεις μετεωρολόγων.

Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».

Σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι «θα έχουμε και κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».

Οι πολικές αέριες μάζες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη χώρα και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα κινηθούν νοτιότερα, διατηρώντας τον καιρό ιδιαίτερα ψυχρό, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.



Η ημέρα ξεκινά με συνθήκες παγετού σε πολλές περιοχές της βόρειας χώρας αλλά και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής, ενώ στα βορειοδυτικά ο παγετός θα είναι ολικός, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 0°C καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα.