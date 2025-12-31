Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί παρτίδες βιολογικής ξανθής σταφίδας

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί παρτίδες βιολογικής ξανθής σταφίδας

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά σταφίδας, προέλευσης Αργεντινής, στην οποία διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Βιο Farma Bio Σταφίδα Ξανθή» σε συσκευασία των 200 γρ., το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, οι καταναλωτές δύνανται να απευθύνονται στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. (https://www.dimfil.gr)

 

Ειδήσεις Τώρα

Το 2026 είναι εδώ! Κιριμπάτι και Νέα Ζηλανδία οι πρώτες χώρες που το υποδέχτηκαν-LIVE

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι έλεγε ο γιος της σε συγγενείς για τον θάνατό της

Πάτρα: Eπιχείρηση από την πυροσβεστική για σκύλο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΕΦΕΤ Σταφίδα

Ειδήσεις