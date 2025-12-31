Το 2026 είναι εδώ! Κιριμπάτι και Νέα Ζηλανδία οι πρώτες χώρες που το υποδέχτηκαν-LIVE

Οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά εκτυλίσσονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, καθώς οι τελευταίες στιγμές του 2025 περνούν.

Πρώτο υποδέχθηκε το νέο έτος το Κιριμπάτι, γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, η Νέα Ζηλανδία καλωσόρισε το 2026 με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό του Ουέλινγκτον και του Όκλαντ. Την ίδια ώρα, μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, συμμετέχοντας στους λαμπρούς εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Αυστραλία.