Το 2026 είναι εδώ! Κιριμπάτι και Νέα Ζηλανδία οι πρώτες χώρες που το υποδέχτηκαν-LIVE

Στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2026
Οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά εκτυλίσσονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, καθώς οι τελευταίες στιγμές του 2025 περνούν.
Πρώτο υποδέχθηκε το νέο έτος το Κιριμπάτι, γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, η Νέα Ζηλανδία καλωσόρισε το 2026 με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό του Ουέλινγκτον και του Όκλαντ. Την ίδια ώρα, μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, συμμετέχοντας στους λαμπρούς εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Αυστραλία.
Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξιδεύει» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.
