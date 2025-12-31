Αίγιο: Σύλληψη άνδρα για κλοπή

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στο Αίγιο, στο πλαίσιο ελέγχων για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών για κλοπή από κοινού.