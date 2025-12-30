Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το mega τζακ ποτ των 7,5 εκατ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το Τζόκερ απόψε (30/12).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 7, 12, 14, 29, 37 και Τζόκερ το 17.

Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση, αλλά τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, 19 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (1/1) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 7,8 εκατομμύρια ευρώ.