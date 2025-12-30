Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το mega τζακ ποτ των 7,5 εκατ.

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί γ...

Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που μοίραζε το Τζόκερ απόψε (30/12).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 7, 12, 14, 29, 37 και Τζόκερ το 17.

Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση, αλλά τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, 19 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (1/1) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 7,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τζόκερ

Ειδήσεις