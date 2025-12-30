Back to Top
Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα- Ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο νωρίτερα στην Εθνική Οδό 111, λίγο μετά τη διασταύρωση Κουρλαμπά, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός το αντιλήφθηκε εγκαίρως και κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έχει κληθεί και σπεύδει η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Αυτοκίνητο 111

