Ο Δήμος Καλαβρύτων κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Τη δεύτερη μέρα του νέου έτους, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης
Πρόσκληση στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το νέο έτος 2026 απευθύνει ο Δήμος Καλαβρύτων.
Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της ιστορικής και μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων.
Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί σας ευχές για τη νέα χρονιά, αναφέρει ο Δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
