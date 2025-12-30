Back to Top
Ο Δήμος Καλαβρύτων κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Τη δεύτερη μέρα του νέου έτους, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης

Πρόσκληση στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το νέο έτος 2026 απευθύνει ο Δήμος Καλαβρύτων.

Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της ιστορικής και μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί σας ευχές για τη νέα χρονιά, αναφέρει ο Δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.

