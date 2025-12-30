Ο Πούτιν σε ρόλο Άη Βασίλη έφερε δώρα στους ηγέτες: Το viral βίντεο του Sputnik με τη βοήθεια του ΑΙ

Πλούσια δώρα μοιράζει στους ηγέτες φίλα προσκείμενους προς τη Ρωσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ένα βίντεο που δημιούργησε το Sputnik.

Δεν ήταν όπως φαίνεται στο όλοι οι ηγέτες “καλά παιδιά” και έτσι κάποιοι απόλαυσαν, τα δώρα του Ρώσου προέδρου ενώ άλλοι, όπως ο πολέμιός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παίρνει για δώρο… χειροπέδες.

Στο σατιρικό σποτ, ο Βίκτορ Όρμπαν εμφανίζεται να λαμβάνει ως δώρο ένα κουπόνι έκπτωσης για φυσικό αέριο από τη ρωσική Gazprom, ο Νικολάς Μαδούρο μια κονσόλα DJ για να «μιξάρει» τις ομιλίες του, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν ένα δίπλωμα «φιλίας» μαζί με ένα σπαθί και ο Ναρέντρα Μόντι έλαβε μια μινιατούρα μαχητικού αεροσκάφους.

Ο Ρώσος πρόεδρος, στον ρόλο του «Άγιου Βασίλη», δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός τον Ντόναλντ Τραμπ στον οποίο έφερε μια κορνιζαρισμένη κοινή τους φωτογραφία, ενώ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χάρισε μια «χιονόμπαλα» με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας.