Σάλος για σχόλιο του Έλον Μασκ σε 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση από τη Δανία: «Οι σέξι γυναίκες θα πρέπει να εξαιρούνται»

«Ηρέμησε, γέρο», «είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος, «ήσουν 36 όταν γεννήθηκε», «μοιάζει 16, ηρέμησε» ήταν μερικά από τα καυστικά σχόλια για τον Έλον Μασκ

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε σχόλιο του Έλον Μασκ για την 19χρονη Όντρεϊ Μόρις που κινδύνευε με απέλαση από τη Δανία καθώς ο μεγιστάνας από τη Νότια Αφρική ζήτησε να της δοθεί εξαίρεση επειδή είναι «καυτή». Όλα ξεκίνησαν μετά από ανάρτηση της Μόρις που έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες αλλά ζει στη Δανία με την οικογένειά της από την ηλικία των 9 ετών, με την οποία ενημέρωνε ότι αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να απελαθεί από τη χώρα νωρίτερα φέτος λόγω διοικητικών προβλημάτων σχετικά με τη βίζα της. Την ανάρτηση είδε ο Έλον Μασκ και σχολίασε «οι σέξι γυναίκες με βαθμολογία 8 ή παραπάνω θα πρέπει να εξαιρούνται» βάζοντας και ένα emoji που κλαίει και γελάει.

Μιλώντας στο Daily Beast η Μόρις χαρακτήρισε «τρελή» την κατάσταση: «Δεν με εξέπληξε το σχόλιο του Μασκ θα μπορούσα να πω, γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνιση και το ότι "είναι ξανθιά και λευκή". Αυτό που είπε δεν με σόκαρε, αλλά το γεγονός ότι το είπε αυτός... έμεινα άναυδη». Δήλωσε, ωστόσο, απογοητευμένη για το ότι ο Mr X δεν ανέδειξε τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία από μικρή, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο» για την υπόθεσή της. Από την πλευρά τους οι χρήστες του Χ ήταν πολύ πιο αυστηροί με τον Μασκ κατακρίνοντας τον 54χρονο δισεκατομμυριούχο για την «επιθετική συμπεριφορά» του απέναντι στην 19χρονη. «Ηρέμησε, γέρο», έγραψε ένας σχολιαστής, «είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος. Δισεκατομμύρια δολάρια και ακόμα ανατριχιαστικός» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Ήσουν 36 όταν γεννήθηκε» παρατήρησε ένας τρίτος, «μοιάζει 16, ηρέμησε» συμπλήρωσε ένας τέταρτος.