Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ανοίγει το υπνωτήριο για την φιλοξενία αστέγων

Πάτρα: Ανοίγει το υπνωτήριο για την φιλο...

Οι ημέρες

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισμό (ΚΟΔΗΠ), γνωστοποιείται ότι θα λειτουργήσει το Υπνωτήριο (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την φιλοξενία αστέγων, από την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 έως και Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που προβλέπεται να επικρατήσουν.

Αν παραστεί ανάγκη για συνέχιση έκτακτης λειτουργίας του Υπνωτηρίου, θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση.

Η υποδοχή των ενδιαφερομένων για τη φιλοξενία τους στην Δομή, θα γίνεται κατά το διάστημα 7:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κλπ). 

Για  περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες  8 π.μ – 3 μ.μ.  και 8 μ.μ. – 9 μ.μ. και σε έκτακτη ανάγκη μόνο, έως τις 10 μ.μ., στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Υπνωτήριο στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ. 

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Aνήλικος έπεσε από μπαλκόνι

Μπήκαμε στην ψυχιατρική κλινική του Ρίου - Αυτά που είδαμε και ακούσαμε μας εξέπληξαν - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Στήθηκαν οι μποναμάδες στην Τριών Ναυάρχων- Η γειτνίαση με τους κάδους- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Υπνωτήριο Δήμος Πατρέων

Ειδήσεις