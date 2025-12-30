Δυτική Ελλάδα: Έβαλαν το... κράνος τους οι δικυκλιστές - Μόλις 24 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Δυτική Ελλάδα, όπου, το διάστημα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου 2025, βεβαιώθηκαν συνολικά 24 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, στο πλαίσιο των εντατικών τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά 12.637 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 437 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων —μεταξύ αυτών 22 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής— καθώς και 48 παραβάσεις σε επιβάτες. Επιπλέον, καταγράφηκαν 57 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Αναλυτικότερα, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (380), ενώ σημαντικός αριθμός σημειώθηκε και σε επιβάτες (46), γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ενημέρωση και αυστηρή επιτήρηση.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με ιδιαίτερη βαρύτητα στους επαγγελματίες διανομείς και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Την ίδια ώρα, η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής μέσω του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές: πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος ή δεν μεριμνούν για την ασφάλεια του επιβάτη, πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη και 30 ευρώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, η εκστρατεία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην αλλαγή νοοτροπίας και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους της χώρας, και της Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα, θα παραμείνει καθημερινή και ισχυρή, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Γιατί, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το κράνος δεν είναι αξεσουάρ — είναι ευθύνη που σώζει ζωές.





