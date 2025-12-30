Πάτρα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο τα καταστήματα

Με Εορταστικό ωράριο συνεχίζει να λειτουργεί η αγορά της Πάτρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές τους για την Πρωτοχρονιά.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων για τις ημέρες των εορτών.

Σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 10:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού ενόψει της αλλαγής του χρόνου.

Αύριο, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης με συνεχές ωράριο, από τις 10:00 έως τις 20:00, ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι και τα πρωτοχρονιάτικα δώρα.

Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η αγορά θα παραμείνει κλειστή, καθώς πρόκειται για επίσημη αργία. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου.

Οι έμποροι της Πάτρας καλούν το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο των δύο τελευταίων ημερών του έτους, στηρίζοντας την τοπική αγορά σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για τον εμπορικό κόσμο της πόλης.