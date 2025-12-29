Μητσοτάκης για μπλόκα: Δεν κλείνει τους δρόμους η τροχαία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας στο Action24, τονίζοντας ότι η Τροχαία δεν κλείνει τους δρόμους αλλά παρεμβαίνει με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων, προκαλώντας ταλαιπωρία, ενώ –όπως ανέφερε– δεν συμμετέχουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Ανέφερε επίσης ότι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες ανέρχονται σε περίπου 400.000, ενώ στα μπλόκα βρίσκονται περίπου 4.000 τρακτέρ, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των αγροτών δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Όπως είπε, η κυβέρνηση συνομιλεί με το σύνολο του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου και όχι μόνο με όσους βρίσκονται στα μπλόκα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στα μπλόκα υπάρχουν αγρότες που επιθυμούν διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– υπάρχουν και περιπτώσεις πιέσεων προς αυτούς ώστε να μη διαφοροποιηθούν. Τόνισε ότι η επίλυση των ζητημάτων μπορεί να προκύψει μόνο μέσω διαλόγου.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση μέχρι τα Θεοφάνια και απάντησε στην κριτική σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας κατά την έξοδο των Χριστουγέννων, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για την ταλαιπωρία δεν ανήκει στην Τροχαία. Όπως δήλωσε, ο ρόλος της είναι να διευκολύνει την κίνηση και να διασφαλίζει την οδική ασφάλεια.

Τέλος, ανέφερε ότι η παρατεταμένη ταλαιπωρία των πολιτών επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική αποδοχή των κινητοποιήσεων.