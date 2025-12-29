Τροχαίο στην Περιβόλα: Αγροτικό εισέβαλε σε ταβέρνα - Οδηγός εγκλωβίστηκε σε όρυγμα

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Περιβόλας, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός αγροτικού οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει μέσα σε κατάστημα εστίασης που λειτουργεί στην περιοχή. Ευτυχώς, τη στιγμή του ατυχήματος δεν υπήρξαν τραυματισμοί εντός του καταστήματος.

Ο οδηγός, ο οποίος αρχικά δεν είχε τραυματιστεί, προσπάθησε να εξέλθει από το όχημα μέσω της πόρτας του συνοδηγού. Ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε ότι στο σημείο εκτελούνταν τεχνικά έργα και ακριβώς κάτω από το αυτοκίνητο υπήρχε ανοιχτό όρυγμα.

Κατά την προσπάθειά του να κατέβει, βρέθηκε στο κενό, έπεσε μέσα στη μεγάλη τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημά του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί από την πτώση μέσα στο όρυγμα.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Πατρών.