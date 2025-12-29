Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες - Αποκαλύφθηκαν οι τρεις πρώτοι παίκτες

Λίγες ημέρες πριν την μεγάλη πρεμιέρα του Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες, ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει τους τρεις πρώτους παίκτες

Το Survivor, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό και όλα όσα ξέραμε, αλλάζουν. Αυτή τη σεζόν, το έπαθλο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ που περιμένουν εκείνον ή εκείνη που θα κατακτήσει την κορυφή. Στις μέρες που ακολουθούν θα αποκαλύπτονται σταδιακά, μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, οι Survivors που πήραν το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μιλούν σε πρώτο πρόσωπο για όλα όσα τους κάνουν να ξεχωρίζουν. Το τρέιλερ με τους τρεις πρώτους παίκτες

Η πρώτη τριάδα των Αθηναίων Survivors Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 29 ετών, Καλλιθέα

Μια δυναμική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία. Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται.

Αλέξανδρος Κούρτοβικ, 29 ετών, Άγιος Δημήτριος Ξεχωρίζει για την πειθαρχία, την ενέργεια και την αγάπη του για την άθληση. Εργάζεται στο χώρο της εστίασης ως manager σε μεγάλο ξενοδοχείο όμως η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τη φύση. Προπονείται στην καλλισθενική ενώ από τις αγαπημένες του δραστηριότητες είναι η πεζοπορία και το SUP. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη γυμναστική καταλαμβάνοντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και με το Tae Kwon Do όπου απέσπασε διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.