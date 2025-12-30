Bûche de noel: Το απόλυτο γλυκό για τις γιορτές

Αυτή η συνταγή για Bûche de Νοël, δηλαδή ένα παραδοσιακό κέικ που μοιάζει με τον κλασικό χριστουγεννιάτικο κορμό πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στο αρχείο σας.

Ο γνωστός Γάλλος σεφ Jean-Pierre, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, με κανάλι στο YouTube που έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ακολούθους, την φτιάχνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή και την συστήνει ανεπιφύλακτα.

Για τα μανιτάρια μαρέγκας:

2 μεγάλα Αβγά (μόνο τα ασπράδια, χωρίς ίχνη κρόκου)

100 γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική

1 πρέζα Αλάτι

1/4 κουτ. του γλυκού Κρεμόριο Ταρτάρ

30 γρ. Μαύρη Σοκολάτα, λιωμένη

Για το κέικ:

7 Αβγά, χωρισμένα

50 γρ. Ζάχαρη, χωρισμένη σε δύο 25 γρ.

30 γρ. Αλεύρι για κέικ

15 γρ. Κακάο σε σκόνη

1 πρέζα Αλάτι

1 κουτ. της σούπας Εκχύλισμα Βανίλιας

Για την κρέμα βουτύρου με πορτοκάλι:

60 γρ. Καλή ποιότητα Λευκή Σοκολάτα, λιωμένη

225 γρ. Γλυκό Βούτυρο, μαλακωμένο εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 4 με 5 ώρες

50 γρ. Ζάχαρη άχνη (10 X)

1 κουτ. του γλυκού Εκχύλισμα Βανίλιας

1 Πορτοκάλι, ξυσμένο με μικροπλάνο

1/2 κιλό Φράουλες, ψιλοκομμένες

1 πρέζα Αλάτι

Για την κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας:

30 γρ. Κακάο σε σκόνη

115 γρ. Μαύρη Σοκολάτα, λιωμένη

340 γρ. Γλυκό Βούτυρο, μαλακωμένο εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 4 με 5 ώρες

200 γρ. Συμπυκνωμένο Γάλα

1 κουτ. του γλυκού Εκχύλισμα Βανίλιας

50 γρ. Ζάχαρη άχνη (10 X)

1 πρέζα Αλάτι

Οδηγίες Συνταγής

Για τα μανιτάρια μαρέγκας

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 135°C.

Στρώνετε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα.

Στον κάδο του μίξερ, χτυπάτε τα ασπράδια των αβγών μέχρι να γίνουν άσπρα, προσθέτετε τη ζάχαρη, το αλάτι και το κρεμόριο ταρτάρ και συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι να γίνουν γυαλιστερά και σφιχτά.

Χρησιμοποιώντας μια σακούλα ζαχαροπλαστικής με μύτη 3/8″, σχηματίζετε 12 κορμούς και 12 καπάκια, όπως έκανε ο σεφ στο βίντεο.

Ψήνετε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να στεγνώσουν, και αφήνετε να κρυώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου πάνω στη λαδόκολλα.

Πατάτε ελαφρά τα καπάκια και τους κορμούς με κακάο σε σκόνη.

Μεταφέρετέ τα σε ένα αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου (όχι στο ψυγείο).

Φτιάξτε το κέικ:

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 220°C.

Καθαρίζετε και κόβετε τις φράουλες σε μικρούς κύβους και τις αφήνετε να στραγγίσουν σε ένα σήτα ή σουρωτήρι από ανοξείδωτο ατσάλι.

Στον καθαρό κάδο του μίξερ, χτυπάτε τα 7 ασπράδια αβγών και 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές – μην τα χτυπήσετε παραπάνω

Μεταφέρετε σε ένα γυάλινο ή ανοξείδωτο μπολ και αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε ένα ξεχωριστό γυάλινο μπολ, κοσκινίζετε το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι.

Στρώνετε μια φόρμα 28 x 43 εκ. (Jelly Roll ή Sheet Pan) με βουτυρωμένη λαδόκολλα.

Στον καθαρό κάδο του μίξερ, συνδυάζετε τους 7 κρόκους, τη βανίλια και τη υπόλοιπη 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη.

Χτυπάτε για περίπου 5 έως 7 λεπτά μέχρι τα αβγά να γίνουν ανοιχτόχρωμα και να γίνουν παχύρρευστα.

Προσθέτετε το μείγμα αλευριού και ανακατεύετε για 1 λεπτό, μέχρι να ενσωματωθούν καλά τα υλικά.

Ενσωματώνετε με προσοχή τα χτυπημένα ασπράδια αβγών, χωρίς να τα ανακατέψετε υπερβολικά.

Απλώνετε το μείγμα στη φόρμα και ψήνετε για 10 λεπτά, ή μέχρι το κέικ να είναι ελαστικό στην αφή ή να αρχίσει να αποκολλάται από τις άκρες της φόρμας.

Βγάζετε το κέικ αμέσως από τη φόρμα και το αφήνετε να κρυώσει. Αφήστε τη λαδόκολλα από κάτω.

Φτιάξτε την Κρέμα Βουτύρου Πορτοκαλιού:

Λιώστε την άσπρη σοκολάτα στον φούρνο μικροκυμάτων για 10-15 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 4-5 φορές, χωρίς να ξεπερνάτε τα 10-15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

Σε ένα μπολ ανάμιξης, βάλτε το βούτυρο (όχι λιωμένο, μόνο πολύ μαλακό) και ανακατέψτε το μέχρι να γίνει ανοιχτόχρωμο και λευκό.

Προσθέστε την κοσκινισμένη άχνη ζάχαρη 10X ή το ζαχαρούχο γάλα και ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθούν καλά.

Προσθέστε τη φλούδα πορτοκαλιού, τη βανίλια και τη λειωμένη άσπρη σοκολάτα και ανακατέψτε καλά.

Φτιάξτε την κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας:

Λιώστε τη σοκολάτα στον φούρνο μικροκυμάτων για 10-15 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 4-5 φορές, χωρίς να ξεπερνάτε τα 10-15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

Σε ένα μπολ ανάμιξης, βάλτε το βούτυρο (όχι λιωμένο, μόνο πολύ μαλακό) και ανακατέψτε το μέχρι να γίνει ανοιχτόχρωμο και λευκό.

Προσθέστε την κοσκινισμένη άχνη ζάχαρη 10X, το κακάο, το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια και ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθούν καλά.

Προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Φτιάξτε τον κορμό:

Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια του κέικ με μια ομοιόμορφη στρώση από την κρέμα βουτύρου πορτοκαλιού.

Πασπαλίστε με τα ψιλοκομμένα φράουλες.

Χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα ως βοήθημα, τυλίξτε το κέικ από την πλευρά του μήκους, σφιχτά σαν κορμό, και τοποθετήστε το στο ψυγείο.

Αφήστε το κέικ να κρυώσει στο ψυγείο για τουλάχιστον μερικές ώρες.

Καλύψτε την εξωτερική επιφάνεια του κέικ με την κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας.

Εξοπλισμός

Βανίλια Ταϊτής

Κύπελλα μέτρησης

Σπάτουλα με στραμμένο χερούλι

Σακουλάκια ζαχαροπλαστικής Μιας Χρήσης

Μύτες για σακουλάκι ζαχαροπλαστικής

Σπάτουλες σιλικόνης

Μαχαίρι- ξύστρα

Επιφάνεια κοπής

Θερμόμετρο λέιζερ

πηγή enikos.gr