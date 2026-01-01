Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026

Το 2026 θα είναι έτος άμεσων ωφελημένων για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς ο νέος φορολογικός νόμος επεκτείνει τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές από τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος.

Πλήρης εξαίρεση από τα τεκμήρια

Πάνω από 6.000 νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα απαλλάσσονται πλήρως από τα τεκμήρια κατά το έτος γέννησης του παιδιού και τα επόμενα δύο έτη. Πλήρως εξαιρούνται επίσης οι αγρότες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας), τα άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80% και οι νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

Μείωση του τεκμηρίου κατά 50%

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως:

Επαγγελματίες εκτός Αττικής που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%-79%.

Φορολογούμενοι σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Επιπλέον, το τεκμήριο μειώνεται κατά 67% για τον 4ο χρόνο άσκησης δραστηριότητας και κατά 33% για τον 5ο χρόνο. Μείωση υπάρχει και για όσους αποκτούν εισόδημα και από μισθούς ή συντάξεις, καθώς τα ποσά αυτά συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Οι χαμένοι του 2026 - Η «παγίδα» του κατώτατου μισθού

Ενώ υπάρχουν οι κερδισμένοι, περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το εκκαθαριστικό τους το 2026 «φουσκωμένο».

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 830 ευρώ στα 880 ευρώ (από την 1η Απριλίου 2025) ανεβάζει αυτόματα το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα:

Τεκμαρτό εισόδημα 2025: Από 11.620 ευρώ ανεβαίνει στα 12.320 ευρώ.

Ελάχιστος φόρος 2026: Αυξάνεται κατά 154 ευρώ, φτάνοντας τα 1.410 ευρώ (από 1.256 ευρώ που ήταν φέτος).

Κομβικό το 2027 για υψηλότερα εισοδήματα

Το 2027 αναμένεται να είναι κομβικό για ελεύθερους επαγγελματίες με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, καθώς ενεργοποιείται η νέα φορολογική κλίμακα που φέρνει σημαντικά χαμηλότερους φόρους.

Πιο ευνοημένοι θα είναι όσοι έχουν παιδιά και δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα:

Πολύτεκνοι και επαγγελματίες κάτω των 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα έχουν μηδενικό φόρο.

Για επαγγελματίες με τρία παιδιά, η μείωση φόρου θα κυμαίνεται από 650 ευρώ έως 3.300 ευρώ σε εισοδήματα από 15.000 έως άνω των 60.000 ευρώ.

Προϋπόθεση για να λάβουν τις μειώσεις και την εξαίρεση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.