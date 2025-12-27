Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά

Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Νοσηλεύονται ο 5χρονος αδελφός και ο πατέρας με σοβαρά εγκαύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ποινική διερεύνηση της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 7χρονου αγοριού, καθώς σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 σε βάρος της μητέρας του παιδιού σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια. Η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, όταν η μητέρα επιχείρησε να αναζωπυρώσει την ξυλόσομπα που έσβηνε, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας πετρέλαιο. Η ενέργεια αυτή φέρεται να προκάλεσε απότομη ανάφλεξη στο δωμάτιο των περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων.

Την ώρα εκείνη, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας κοιμούνταν σε στρώματα στο πάτωμα. Με την εκδήλωση της φωτιάς, η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Παρά τις προσπάθειές τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί, ενώ το δεύτερο παρέμεινε εγκλωβισμένο στις φλόγες. Σημειώνεται ότι και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσχέρανε την απομάκρυνσή τους. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 5χρονος αδελφός του παιδιού νοσηλεύεται με εγκαύματα, όπως και ο πατέρας των ανηλίκων, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τα παιδιά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από την ξυλόσομπα, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, έκαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιο των παιδιών. Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, όταν ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιο όπου κοιμούνταν τα παιδιά μαζί με τη μητέρα τους. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καθώς το εσωτερικό της μονοκατοικίας είναι κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ξύλο και πλαστικά υλικά.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, το 7χρονο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.