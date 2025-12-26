Με λαμπρότητα η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών

Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, με επίκεντρο τον περικαλλή και ιστορικό Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης, όπου προεξήρχαν των ιερών ακολουθιών οι Σεβασμιώτατοι Ιεράρχες της τοπικής Εκκλησίας.

Η ανακοίνωση τη Ιεράς Μητρόπολης

Μὲ λαμπρότητα ἐορτάθη, ἡ Ἀειπάρθενος Θεοτόκος, ἡ τοῦ Θεοῦ Μήτηρ, τὴν δεύτερη ἡμέρα τῶνΧριστουγέννων, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦτο ὁ περικαλλὴς καὶἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Παναγίας της Ἀλεξιωτίσσης (Ἀγιαλεξιώτισσας), τῶν Πατρῶν. Τὴν παραμονὴ στὸν μεγάλο Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησεκαὶ ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτ σης κ. Χρύσανθος.

Ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρ ο καὶ ἐτέλεσε τὴνΘεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Π ατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε τὸνὕμνον: «τί σοὶ προσενέγγομεν Χριστέ.. .».

