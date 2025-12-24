Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα εμπορικού κέντρου

Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδ...

Στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Planet, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε πινακίδα του εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της έντονης βροχόπτωσης φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στο ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο οδηγό.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ειδήσεις Τώρα

Άρση αποκλεισμού στην Περιμετρική Πατρών από αγρότες και κτηνοτρόφους

Ούτε κέρματα, ούτε χαρτονομίσματα: Κάλαντα με IRIS στην Πάτρα- BINTEO

Αγρίνιο: Σύλληψη 74χρονου για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις