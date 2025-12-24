Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα εμπορικού κέντρου

Στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Planet, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε πινακίδα του εμπορικού κέντρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της έντονης βροχόπτωσης φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στο ατύχημα.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο οδηγό.
Η Τροχαία Πατρών διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
