Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: “PAN-PAN” - Τα τελευταία δραματικά λεπτά του Falcon - Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ο επιτελάρχης των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ Χαντάντ, καθώς και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Υπενθυμίζεται πως το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη (23/12) στα περίχωρα της Άγκυρας με οκτώ ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Την επικοινωνία έδωσε στη δημοσιότητα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, με ανάρτηση που έκανε στα social media. Σύμφωνα με αυτήν, ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη, ζήτησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας, από το οποίο είχε απογειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα, ενώ εξέπεμψε PAN-PAN, επίπεδο προειδοποίησης χαμηλότερο από τον κωδικό έκτακτης ανάγκης Mayday.

Το φως της δημοσιότητας είδε η τελευταία επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή στην Τουρκία , με συνέπεια τον θάνατο οχτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere lokal saat 20.17’de havalanan 9H-DFS kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçak maalesef kaza kırıma uğramıştır.<br><br>Uçağın kaza kırıma uğramasından…</p>— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) <a href="https://twitter.com/a_uraloglu/status/2003826278458130613?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

- Στις 20:32 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσε το αεροσκάφος για την πορεία πτήσης του και το επίπεδο στο οποίο θα κατέβαινε για την επιστροφή του στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα.

- Στις 20:31 το αεροπλάνο, ενώ βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 32.000 ποδιών, εξέπεμψε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (χαμηλότερο επίπεδο από την προειδοποίηση Mayday, του κωδικού έκτακτης ανάγκης υψηλότερου κινδύνου σε πτήση), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσματοποίηση ραντάρ (διαδρομή πτήσης) για να επιστρέψει στην Άγκυρα.

- Στις 20:25 δόθηκε άδεια στο αεροπλάνο να συνεχίσει την πτήση του, έχοντας ανέβει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών.

- Στις 20:17 το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Libyan army's chief of staff, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, died in a plane crash after leaving Turkey's capital Ankara, the prime minister of Libya's internationally recognized government said <a href="https://t.co/zSJHSB51cA">https://t.co/zSJHSB51cA</a> <a href="https://t.co/LhDVLlZrKx">pic.twitter.com/LhDVLlZrKx</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/2003616739603747273?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

- Στις 20:35 το αεροσκάφος δήλωσε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN και επικοινώνησε με τη μονάδα ελέγχου προσέγγισης για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα, λαμβάνοντας το διάνυσμα ραντάρ και τα επίπεδα καθόδου.

- Στις 20:34 ο πιλότος επιβεβαίωσε στη μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας το επίπεδο υψομέτργου του αεροσκάφους για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα και παραδόθηκε στη μονάδα ελέγχου προσέγγισης.

- Στις 20:34, εξαιτίας παρεμβολής στην επικοινωνία πιλότου- ελεγκτή, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε με τον πιλότο για την στάθμη του ήχου.

- Στις 20:33 ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 (τον κωδικό έκτακτης ανάγκης υψηλότερου κινδύνου κατά την πτήση). Μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος από τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, οι πληροφορίες υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν δυνατόν πλέον να παρακολουθούνται στο ραντάρ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.<br><br>The contact with Al-Haddad's plane had… <a href="https://t.co/TqgkiAmXY0">pic.twitter.com/TqgkiAmXY0</a></p>— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) <a href="https://twitter.com/Archer83Able/status/2003563842077327762?ref_src=twsrc%5Etfw">December 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

- Στις 20:36 χάθηκε η ευκρίνεια στην επικοινωνία πιλότου- ελεγκτή και έγινε δύσκολο να ακουστεί η φωνή του πιλότου. Επιπλέον, υπήρξαν μερική απώλεια πληροφοριών πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

- Στις 20:38 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησε ότι πλέον το αεροσκάφος δεν ήταν πλήρως ορατό στην οθόνη του ραντάρ.

- Στις 20:38 οι προσπάθειες του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να επικοινωνήσει με το αεροσκάφος έμειναν αναπάντητες. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με το αεροπλάνο σε διάφορες συχνότητες συνεχίστηκαν για περίπου πέντε λεπτά, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, το προσωπικό ειδοποίησε τις αρμόδιες μονάδες για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό

Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Άγκυρας κατάγεται σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Ρόδο.

Παρά την απουσία επίσημης επιβεβαίωσης, φίλοι και συνάδελφοί της εκφράζουν ήδη τη θλίψη τους και την αποχαιρετούν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει το Mega για τον θάνατό της έχει ενημερωθεί και ο επί χρόνια σύντροφός της.

Η τραγωδία έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, σύμφωνα με το MEGA, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με φίλους της, η αεροσυνοδός έλεγε πως η δουλειά τη βοηθούσε να ξεχνιέται και να βρίσκει δύναμη. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν το πιστεύω. Νομίζω πως θα τη δω στις γιορτές», είπε φίλη της μιλώντας στην εκπομπή, προσθέτοντας ότι πρόσφατα είχε αποχωρήσει από άλλη εταιρεία.

Σε ουδέτερη χώρα θα γίνει η ανάλυση του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη χθες το βράδυ κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη

Η ανακοίνωση του θανάτου του ένωσε, για ένα τριήμερο εθνικό πένθος, τις δύο αντίπαλες πλευρές στη Λιβύη: τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα, ο θάνατος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, σε αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση.

Ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ και πολλοί άλλοι Λίβυοι ανώτατοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν μετά την επίσκεψή τους στην Άγκυρα, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωσή του.

«Θα είναι δύσκολο να βρούμε κάποιον του ίδιου βεληνεκούς» είπε ένας κάτοικος της Τρίπολης, ο Νασρεντίν αλ Μαγρίμπι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο από ένα καφενείο της πόλης. Ο αλ Χαντάντ «ήταν πολύ δημοφιλής, τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Λιβύη και ελπίζαμε ότι θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση ενός ενωμένου λιβυκού στρατού», πρόσθεσε ο 60χρονος άνδρας.

Στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από την ανεξαρτησία της Λιβύης.

Ο Νούρι Μπεν Οθμάν, ένας ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών, είπε ότι ο αντιστράτηγος ήταν «εμβληματική προσωπικότητα» στη χώρα. «Δεν ήταν μόνο ένας στρατιωτικός ηγέτης αλλά ένα σύμβολο που είχε αναλάβει την ευθύνη να ενώσει τον στρατό, που αγωνιζόταν για την εθνική συμφιλίωση», εξήγησε. «Ο θάνατος μιας τέτοιας προσωπικότητας είναι απώλεια για το έθνος, πολύ περισσότερο τώρα που διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο και χρειαζόμαστε ηγέτες», είπε ο Οθμάν.

Ο πρωθυπουργός της GNU Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Λίγο αργότερα, η παράλληλη κυβέρνηση της Ανατολής, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ανακοίνωσε και εκείνη την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους.

Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αγωνίζεται να ανακτήσει κάποια σταθερότητα. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία.

Ο στρατάρχης Χάφταρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τη «βαθιά θλίψη του.

Το γεγονός ότι οι δύο πλευρές κηρύττουν και τηρούν ταυτόχρονα εθνικό πένθος μαρτυρά (…) μια βούληση ενότητας και συμφιλίωσης», θέλει να πιστεύει ο Μπεν Οθμάν. Ο Μοχάμεντ αλ Χαντάντ καταγόταν από τη Μιζουράτα και ανέλαβε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τον Αύγουστο του 2020, επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Η Αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) χαιρέτισε έναν άνδρα «που έθετε σε πρώτο πλάνο το εθνικό συμφέρον». Κατά τη διάρκεια της θητείας του «εργάστηκε ακατάπαυστα για την ένωση των στρατιωτικών και πολιτικών θεσμών, καθώς και την ειρήνη και τη σταθερότητα, που είναι αναγκαίες για μια ισχυρή Λιβύη», σημείωσε.

Ο Μοχάμεντ αλ Μάνφι, ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, καλείται τώρα να επιλέξει τον διάδοχό του. Προσωρινά, τα καθήκοντα του αλ Χαντάντ αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του, ο στρατηγός Σαλαχεντίν αλ Ναμρούς, ανακοίνωσε ο Μάνφι μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Al Ahrar.