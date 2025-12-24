«Ο Έρωτας Γράφεται…» έκανε επίσημη πρεμιέρα στα Village Cinemas-Πρωταγωνιστεί η Έλλη Τρίγγου

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με πλήθος προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 η επίσημη πρεμιέρα της νέας ρομαντικής κομεντί «Ο Έρωτας Γράφεται…», στα Village Cinemas στο The Mall Athens, στην αίθουσα IMAX.

Η νέα παραγωγή της Iconic Films, της εταιρείας παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, συγκέντρωσε εκπροσώπους των media, ανθρώπους του κινηματογράφου και της τέχνης, καθώς και στελέχη του Antenna Group και της Village Roadshow Greece, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι τη χριστουγεννιάτικη κινηματογραφική πρόταση της χρονιάς.



Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν οι ηθοποιοί της ταινίας, η Πατρινής καταγωγής Έλλη Τρίγγου και ο Γιάννης Ποιμενίδης, πλαισιωμένοι από το ensemble καστ της ταινίας. Στη βραδιά παρευρέθηκαν επίσης οι δημιουργοί και οι συντελεστές του φιλμ, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος Βασίλης Μυριανθόπουλος, η Κωνσταντίνα Γιαχαλή, ο executive producer Δημήτρης Ζωγραφάκης και ο βραβευμένος με Oscar & BAFTA παραγωγός Gareth Ellis-Unwin.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, το καστ της ταινίας συνδέθηκε ζωντανά με τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα της βραδιάς και συμμετέχοντας σε μια δράση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.



Τη βραδιά συνόδευσε μουσικά ο Ρυθμός 94.9, με DJ set που έδωσε τον παλμό της πρεμιέρας, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει και το René The Love Brand, το οποίο παρουσίασε τη νέα του γεύση, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στη συνολική εμπειρία.

Με αφορμή την πρεμιέρα, ο παραγωγός της ταινίας Gareth Ellis-Unwin δήλωσε πως:

«Ο Έρωτας Γράφεται… είναι μια ταινία γεμάτη καρδιά, χιούμορ και αισιοδοξία, ακριβώς το είδος ιστορίας που αξίζει να μοιράζεται κανείς στη μεγάλη οθόνη. Η συνεργασία με τόσο ταλαντούχους Έλληνες δημιουργούς και η ενέργεια που συνάντησα σε κάθε στάδιο της παραγωγής επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ελληνικού κινηματογράφου. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την πρώτη μας ταινία και ελπίζω να χαρίσει στο κοινό χαρά, συγκίνηση και την αίσθηση ότι ο έρωτας, τελικά, μπορεί να γραφτεί με πολλούς τρόπους».

*Η ταινία «Ο Έρωτας Γράφεται…» αφηγείται με χιούμορ και τρυφερότητα την ιστορία δύο ανθρώπων που καλούνται απρόσμενα να γράψουν μαζί ένα βιβλίο, την ώρα που οι ζωές τους βρίσκονται σε αταξία. Ένα μικρό βιβλιοπωλείο, λέξεις που μπλέκονται με την πραγματικότητα και ένας κόσμος γεμάτος φίλους, οικογένεια και παρεμβάσεις συνθέτουν μια σύγχρονη ρομαντική κομεντί για τον έρωτα όπως προκύπτει: απρόβλεπτος, ατελής και αληθινός.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιούλη Τσαγκαράκη, Έλενα Ουζουνίδου, Κώστας Κάππας, Δανάη Λουκάκη, Ελίνα Μάλαμα, Μόσχα Χατζηευσταθίου, & σε ειδική εμφάνιση η αγαπημένη σταρ Μαρία Αλιφέρη.



Ξεχωριστή νότα στην πρεμιέρα έδωσε και το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «Ο Έρωτας Γράφεται…», σε ερμηνεία των Έλενας Παπαρίζου και Πάνου Μουζουράκη, το οποίο συνοδεύει κινηματογραφικά και μουσικά την ιστορία.

Η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2025, σε διανομή από την Iconic Films και θα παίζεται & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

*Δημόσιες ευχαριστίες από την Iconic Films στον Ρυθμό 94.9, το The Mall Athens και το René The Love Brand για τη στήριξή τους στη βραδιά της επίσημης πρεμιέρας.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ