Πάτρα- Απόπειρα κλοπής σε σούπερ μάρκετ: Υπάλληλοι ακινητοποίησαν τον δράστη

Επιχείρηση της αστυνομία, νωρίτερα, σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Πλατεία Όλγας, όπου νεαρός άνδρας επιχείρησε να αφαιρέσει διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα και άρχισε να αποσπά είδη από τα ράφια. Οι υπάλληλοι του καταστήματος εντόπισαν έγκαιρα την κλοπή σε εξέλιξη και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον νεαρό στο πίσω τμήμα του χώρου, ασφαλίζοντας παράλληλα τις εξόδους. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν επί τόπου και προχώρησαν στη σύλληψη του κατηγορούμενου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.