Πάτρα-Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας: Ιερά Αγρυπνία των Χριστουγέννων την Τετάρτη 24/12

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Μακρυγιάννη Πατρών όπως είδαμε στο πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών, την Τετάρτη 24/12/2025, παραμονή της μεγάλης εορτής της χριστιανοσύνης, των Χριστουγέννων, στις 9.30 το βράδυ έως περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυνία των Χριστουγέννων.

Ανήμερα την Πέμπτη 25/12 το πρωί, 7 με 10.15 θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία λειτουργία για τα Χριστούγεννα.

Να προσθέσουμε πως την Τετάρτη 24/12 το πρωί 7-9 θα ψαλεί η Θεία λειτουργία με τα ωραία λόγια και ψαλμούς των Χριστουγέννων.