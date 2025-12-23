Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων - Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται λίγο χαμηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο ξεκινούν για τον προορισμό που έχουν επιλέξει οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές ισοδυναμεί στην ελληνική αγορά, με μείωση της τάξης των 6,7 λεπτών σε όλα τα καύσιμα, όπως είπε στο ΕΡΤnews, o Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης.

Το 2025 ήταν η χρονιά των μεγάλων αποδόσεων στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με μια εξαίρεση: το πετρέλαιο η τιμή του οποίου υποχώρησε περίπου κατά 17% επιτρέποντας στους εκδρομείς να οργανώσουν τις τελευταίες αποδράσεις της χρονιάς, πληρώνοντας λιγότερα τουλάχιστον για τα καύσιμα.

Πιο αναλυτικά για το πετρέλαιο Brent:

Δεκ 2025 60,5 $ / βαρέλι

Δεκ 2024 72,4 $ / βαρέλι

Μεταβολή: -16,5%

Η υποχώρηση στις τιμές λιανικής των καυσίμων, είναι σαφώς μικρότερη συγκριτικά με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου με την αμόλυβδη να καταγράφει πτώση 2,8% σε σχέση με πέρυσι και το πετρέλαιο κίνησης 1,9%. Αιτία, οι φόροι.

Αναλυτικά:

Αμόλυβδη 1,74 € -2,8%

Πετρέλαιο κίνησης 1,54 € -1,9%

Φθηνότερα καύσιμα στα μεγάλα αστικά κέντρα

Οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων είναι καλύτερο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ πριν ξεκινήσουν την εκδρομή τους, καθώς σε Αττική και Θεσσαλονίκη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,71 € ανά λίτρο.

Αττική 1,71 € / lt

Θεσσαλονίκη 1,70 € / lt

Ευρυτανία 1,84 € / lt

Λευκάδα 1,81 € / lt

Φωκίδα 1,78 € / lt

Αρκαδία 1,77 € /lt

Με την αλλαγή του χρόνου θα υπάρξουν αυξήσεις στα διόδια λόγω πληθωρισμού και μειώσεις στις τιμές των καυσίμων σε 19 νησιά λόγω χαμηλότερου ΦΠΑ.

Για διαδρομή 740 χιλιομέτρων Αθήνα – Ζαγορά – Αθήνα το κόστος υπολογίζεται:

Αμόλυβδη: 95 €

Πετρέλαιο κίνησης 60 €΄

Διόδια: 42 €

Για τον προορισμό Καλάβρυτα από Αθήνα με επιστροφή (400 χιλιόμετρα) το κόστος υπολογίζεται:

Αμόλυβδη: 51 €

Πετρέλαιο κίνησης: 32 €

Διόδια: 19,4 €

Για τη διαδρομή Αθήνα – Αράχωβα – Αθήνα (345 χλμ) το κόστος υπολογίζεται:

Αμόλυβδη: 44 €

Πετρέλαιο κίνησης: 28 €

Διόδια: 16 €