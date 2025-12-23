Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων - Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Φθηνότερα καύσιμα στα μεγάλα αστικά κέντρα
Με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται λίγο χαμηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο ξεκινούν για τον προορισμό που έχουν επιλέξει οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.
Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές ισοδυναμεί στην ελληνική αγορά, με μείωση της τάξης των 6,7 λεπτών σε όλα τα καύσιμα, όπως είπε στο ΕΡΤnews, o Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης.
Το 2025 ήταν η χρονιά των μεγάλων αποδόσεων στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με μια εξαίρεση: το πετρέλαιο η τιμή του οποίου υποχώρησε περίπου κατά 17% επιτρέποντας στους εκδρομείς να οργανώσουν τις τελευταίες αποδράσεις της χρονιάς, πληρώνοντας λιγότερα τουλάχιστον για τα καύσιμα.
Πιο αναλυτικά για το πετρέλαιο Brent:
Δεκ 2025 60,5 $ / βαρέλι
Δεκ 2024 72,4 $ / βαρέλι
Μεταβολή: -16,5%
Η υποχώρηση στις τιμές λιανικής των καυσίμων, είναι σαφώς μικρότερη συγκριτικά με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου με την αμόλυβδη να καταγράφει πτώση 2,8% σε σχέση με πέρυσι και το πετρέλαιο κίνησης 1,9%. Αιτία, οι φόροι.
Αναλυτικά:
Αμόλυβδη 1,74 € -2,8%
Πετρέλαιο κίνησης 1,54 € -1,9%
Φθηνότερα καύσιμα στα μεγάλα αστικά κέντρα
Οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων είναι καλύτερο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ πριν ξεκινήσουν την εκδρομή τους, καθώς σε Αττική και Θεσσαλονίκη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,71 € ανά λίτρο.
Αττική 1,71 € / lt
Θεσσαλονίκη 1,70 € / lt
Ευρυτανία 1,84 € / lt
Λευκάδα 1,81 € / lt
Φωκίδα 1,78 € / lt
Αρκαδία 1,77 € /lt
Με την αλλαγή του χρόνου θα υπάρξουν αυξήσεις στα διόδια λόγω πληθωρισμού και μειώσεις στις τιμές των καυσίμων σε 19 νησιά λόγω χαμηλότερου ΦΠΑ.
Για διαδρομή 740 χιλιομέτρων Αθήνα – Ζαγορά – Αθήνα το κόστος υπολογίζεται:
Αμόλυβδη: 95 €
Πετρέλαιο κίνησης 60 €΄
Διόδια: 42 €
Για τον προορισμό Καλάβρυτα από Αθήνα με επιστροφή (400 χιλιόμετρα) το κόστος υπολογίζεται:
Αμόλυβδη: 51 €
Πετρέλαιο κίνησης: 32 €
Διόδια: 19,4 €
Για τη διαδρομή Αθήνα – Αράχωβα – Αθήνα (345 χλμ) το κόστος υπολογίζεται:
Αμόλυβδη: 44 €
Πετρέλαιο κίνησης: 28 €
Διόδια: 16 €
