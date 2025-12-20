Οι σταθερές τιμές στα καύσιμα αντισταθμίζονται από την υψηλή κατανάλωση των οχημάτων στο κυκλοφοριακό χάος - ΒΙΝΤΕΟ

Τι κι αν οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του diesel κίνησης παραμένουν σταθερές εδώ και μήνες, σε λογικά πλαίσια και σίγουρα χαμηλότερα από αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.

Στους μποτιλιαρισμένους δρομους και της Πάτρας ωστόσο, ότι κερδίζεις το χάνεις λόγω αυξημένης κατανάλωσης, μας λένε οι οδηγοί.

Ειδικά για τους αυτοκινητιστές ΤΑΞΙ οι κούρσες πλέον είναι ασύμφορες. Ότι κερδίζουν κάνοντας μια διαδρομή με πελάτη, το χάνουν στο μποτιλιάρισμα όταν πρέπει να επιστρέψουν στις πιάτσες κι εφόσον δεν βρουν πελάτη στον δρόμο. Το κόστος της κατάστασης στους δρόμους και της Πάτρας νοιώθουν και οι πελάτες των οδηγών ΤΑΞΙ καθώς το ταξίμετρο γράφει και η διαδρομή διαρκεί πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό.

Στην Πάτρα, οι τιμές είναι κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η απλή αμόλυβδη φτάνει περίπου τα 1,75 €/λ, μόλις 0,01 €/λ υψηλότερα από πέρσι και σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο, ενώ η 100άρα είναι κοντά στα 1,96 €/λ.

Το diesel κίνησης αγγίζει περίπου τα 1,59 €/λ, περίπου 0,04 €/λ ακριβότερο από πέρυσι και ελαφρώς πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, οπότε το κόστος γεμίσματος είναι μεν διαχειρίσιμο, όχι τόσο όμως και το κυκλοφοριακό.