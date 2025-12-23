Αμύνταιο: Ένταση αγροτών - ΕΛ.ΑΣ λόγω Άδωνι Γεωργιάδη - Μαθητές αποχώρησαν χωρίς να του πουν τα κάλαντα

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (23/12), ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου είχε μεταβεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει Κέντρο Υγείας, ενώ μαθητές του Μουσικού Σχολείου που επισκέφτηκαν το σημείο για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου καλούσε σε κινητοποιήση όλους τους αγρότες – κτηνοτρόφους από το μπλόκο κόμβου Φιλώτα στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Υπουργού.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά την άφιξη του κ. Γεωργιάδη και λόγω των ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, επικράτησαν σκηνές έντασης με τους συγκεντρωμένους αγρότες.

Την ίδια ώρα, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου που προσήλθαν στην εκδήλωση για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους που διαδήλωσαν με τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα αρκετοί γονείς φώναζαν «ντροπή», καταγγέλλοντας ότι γινόταν φιέστα με τα παιδιά τους. Τελικά οι μαθητές εξήλθαν του χώρου, υπό τα θερμά χειροκροτήματα των διαδηλωτών.





