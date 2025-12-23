Πάτρα: Ανοικτή η αγορά μέχρι το βράδυ- Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν τα εμπορικά την παραμονή των Χριστουγέννων-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με συνεχές ωράριο η λειτουργία της αγοράς αυτές τις εορταστικές ημέρες
Ανοικτή είναι η εμπορική αγορά της Πάτρας με συνεχόμενο ωράριο σήμερα προπαραμονή Χριστουγέννων ενώ και αύριο παραμονή Χριστουγέννων το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, προβλέπει λειτουργία 10.00 – 20.00.
Το σημερινό ωράριο είναι:10.00 – 21.00
Οι επαγγελματίες της πόλης καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά, εκμεταλλευόμενοι το διευρυμένο ωράριο, ενώ υπενθυμίζεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά επιχείρηση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν ως εξής:
Τρίτη 23/12/2025: 10.00 – 21.00
Τετάρτη 24/12/2025: 10.00 – 20.00
Πέμπτη 25/12/2025: Αργία (Χριστούγεννα)
Παρασκευή 26/12/2025: Αργία
Σάββατο 27/12/2025: 09.00 – 16.00
Κυριακή 28/12/2025: 11.00 – 18.00
Δευτέρα 29/12/2025: 10.00 – 21.00
Τρίτη 30/12/2025: 10.00 – 21.00
Τετάρτη 31/12/2025: 10.00 – 20.00
Πέμπτη 1/1/2026: Αργία (Πρωτοχρονιά)
Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά
Τρίτη 6/1/2026: Αργία (Θεοφάνεια)
