Πάτρα: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα και αύριο

Σε εορταστικό κλίμα κινείται η αγορά της Πάτρας, καθώς κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι έμποροι προσδοκούν αυξημένη επισκεψιμότητα τις επόμενες ημέρες, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις γιορτινές τους αγορές.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025-2026, ώστε να διευκολυνθεί το αγοραστικό κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν ως εξής:

Τρίτη 23/12/2025: 10.00 – 21.00

Τετάρτη 24/12/2025: 10.00 – 20.00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία (Χριστούγεννα)

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09.00 – 16.00

Κυριακή 28/12/2025: 11.00 – 18.00

Δευτέρα 29/12/2025: 10.00 – 21.00

Τρίτη 30/12/2025: 10.00 – 21.00

Τετάρτη 31/12/2025: 10.00 – 20.00

Πέμπτη 1/1/2026: Αργία (Πρωτοχρονιά)

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026: Αργία (Θεοφάνεια)

Οι επαγγελματίες της πόλης καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά, εκμεταλλευόμενοι το διευρυμένο ωράριο, ενώ υπενθυμίζεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά επιχείρηση.

Η Πάτρα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία των γιορτών, με την εμπορική κίνηση να αναμένεται αυξημένη τις τελευταίες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.