Παρά Πέντε: Απόψε το επεισόδιο με το reunion- Τι ώρα θα προβληθεί

Η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει 20 χρόνια μετά
Η πολυαγαπημένη σειρά «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει με το επετειακό επεισόδιο «20 χρόνια μετά», το οποίο θα προβληθεί σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.
Το reunion της θρυλικής κωμωδίας του Γιώργου Καπουτζίδη μεταδίδεται απόψε στο Mega στις 21:00. Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε επίσημα δύο χρόνια αργότερα, επιστρέφει μέσα από ένα ξεχωριστό, πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Στόχος του είναι να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή και να μοιραστεί με τους πιστούς θαυμαστές της σειράς στιγμές, αναμνήσεις και άγνωστες ιστορίες από την επιτυχία που άφησε εποχή.
Σε ένα πολύωρο σόου, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του Mega, αλλά και τα βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά. Οι πέντε της παρέας του «Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη δημιουργία της σειράς, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας πριν από 20 χρόνια. Η βραδιά του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το κωμικό σίριαλ.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι καίνουριες σκηνές θα αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.
“Οδύσσεια”: Νέες εντυπωσιακές εικόνες με Ντέιμον, Χάθαγουεϊ, Χόλαντ και Πάτινσον
«Γολγοθάς» η Χριστουγεννιάτικη έξοδος: Οι αγρότες βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ αλλά η ΕΛΑΣ κλείνει τους δρόμους - Η εικόνα στην Περιμετρική Πατρών
Δυτική Ελλάδα: 61 παραβάσεις στην 25η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr