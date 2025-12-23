Παρά Πέντε: Απόψε το επεισόδιο με το reunion- Τι ώρα θα προβληθεί

Η πολυαγαπημένη σειρά «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει με το επετειακό επεισόδιο «20 χρόνια μετά», το οποίο θα προβληθεί σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Το reunion της θρυλικής κωμωδίας του Γιώργου Καπουτζίδη μεταδίδεται απόψε στο Mega στις 21:00. Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε επίσημα δύο χρόνια αργότερα, επιστρέφει μέσα από ένα ξεχωριστό, πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Στόχος του είναι να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή και να μοιραστεί με τους πιστούς θαυμαστές της σειράς στιγμές, αναμνήσεις και άγνωστες ιστορίες από την επιτυχία που άφησε εποχή.

Σε ένα πολύωρο σόου, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του Mega, αλλά και τα βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά. Οι πέντε της παρέας του «Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη δημιουργία της σειράς, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας πριν από 20 χρόνια. Η βραδιά του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το κωμικό σίριαλ.