Χριστούγεννα: Γιορτές στα μπουζούκια – Έως και 5.000 ευρώ το πρώτο τραπέζι στις μεγάλες πίστες της Αθήνας

Παρά τη μεγάλη αύξηση των τιμών στα μπουζούκια την περίοδο των Χριστουγέννων, οι μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφουν το ένα sold out μετά το άλλο, καθώς το κοινό επιλέγει να γιορτάσει τις γιορτές διασκεδάζοντας με τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Την εορταστική περίοδο, τα νυχτερινά κέντρα αναμένεται να είναι κατάμεστα, παρότι τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς συνοδεύονται από ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», μια παρέα που θα επιλέξει τραπέζι πρώτης ζώνης μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ποσά που φτάνουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι διαθέσιμες κρατήσεις είναι πλέον ελάχιστες και αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και καλλιτεχνικά σχήματα, ενώ πολλές εμφανίσεις έχουν ήδη εξαντληθεί.

Οι μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφουν υψηλή πληρότητα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση που φέρνει η γιορτινή έξοδος των ημερών.