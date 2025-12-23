Χριστούγεννα: Γιορτές στα μπουζούκια – Έως και 5.000 ευρώ το πρώτο τραπέζι στις μεγάλες πίστες της Αθήνας

Το ταμπλ ντοτ, δεν φαίνεται να επηρεάζει την πληρότητα των κέντρων διασκέδασης για την εορταστική περίοδο
Παρά τη μεγάλη αύξηση των τιμών στα μπουζούκια την περίοδο των Χριστουγέννων, οι μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφουν το ένα sold out μετά το άλλο, καθώς το κοινό επιλέγει να γιορτάσει τις γιορτές διασκεδάζοντας με τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.
Την εορταστική περίοδο, τα νυχτερινά κέντρα αναμένεται να είναι κατάμεστα, παρότι τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς συνοδεύονται από ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», μια παρέα που θα επιλέξει τραπέζι πρώτης ζώνης μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ποσά που φτάνουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ.
Παράλληλα, οι διαθέσιμες κρατήσεις είναι πλέον ελάχιστες και αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και καλλιτεχνικά σχήματα, ενώ πολλές εμφανίσεις έχουν ήδη εξαντληθεί.
Οι μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφουν υψηλή πληρότητα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση που φέρνει η γιορτινή έξοδος των ημερών.
Επιπλέον, στα νυχτερινά σχήματα Γονίδης – Πλούταρχος, οι τιμές για τις φιάλες διαμορφώνονται στα 200 ευρώ για απλή φιάλη (ανά 4 άτομα), 240 ευρώ για special και 300 ευρώ για premium. Το ποτό στο μπαρ κοστίζει 15 ευρώ τις Παρασκευές, με το δεύτερο ποτό στα 10 ευρώ, ενώ τα Σάββατα η τιμή ανεβαίνει στα 20 ευρώ, με το δεύτερο ποτό και πάλι στα 10 ευρώ. Εξαίρεση αποτελεί η βραδιά της 31ης Δεκεμβρίου, όπου ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 60 ευρώ ανά άτομο ενώ στη δεύτερη σειρά έχει ελάχιστη κατανάλωση 150 ευρώ ανά άτομο.
Στο σχήμα Σαμπάνης – Μακρόπουλος, η απλή φιάλη κοστίζει 200 ευρώ (ανά 4 άτομα), η special 250 ευρώ και η premium 300 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12) ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 60 ευρώ ανά άτομο, με τη διαθεσιμότητα να είναι περιορισμένη.
Για το σχήμα Λιόλιου – Νικηφόρος, η τιμή της απλής φιάλης ανέρχεται στα 180 ευρώ για 4 άτομα, της special στα 220 ευρώ και της premium στα 270 ευρώ. Η διαθεσιμότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με ελάχιστα κενά να υπάρχουν μόνο για απλές φιάλες.
