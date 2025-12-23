Παχυσαρκία: Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα με 30.000 δικαιούχους

Για την αυξημένη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης, αλλά και για τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που αφορούν την παχυσαρκία και τη νεφρική ανεπάρκεια, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκτός από τα υπάρχοντα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που υπάρχουν ήδη, προανήγγειλε ακόμη ότι το 2026 θα προστεθούν νέα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος και τον καρκίνο του πνεύμονα.

Σχετικά με το νέο στέλεχος της γρίπης είπε: «Πρέπει να προσέχουμε. Το νέο στέλεχος της γρίπης φαίνεται ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσηση. Πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ηλικιωμένοι και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με αυτούς» και υπενθύμισε ότι είναι δωρεάν η διάθεσή του από τα φαρμακεία, ενώ συνταγή ιατρού χρειάζεται μόνο για το ενισχυμένο που αφορά τους άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα η Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε στην ΕΡΤ ότι «είμαστε πάνω από 2 εκατ. εμβολιασμούς. Μετράμε τους εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούνιο. Πέρυσι ήμασταν στα 2,5 εκατ. εμβόλια, φέτος είμαστε λίγο πάνω από τα 2 εκατ.» και υπενθύμισε ότι «ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί».

«Το εμβόλιο του Covid μπορούμε να το κάνουμε όλο τον χρόνo, όπως και αυτό της γρίπης. Έχουν αλλάξει τα εμβόλια σε σχέση με αυτά που θυμόμασταν στην πανδημία», πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός.

30.000 δικαιούχοι για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Όσον αφορά το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επισήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές».

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η ίδια και διευκρίνισε ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε.

«Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια.

«Όποιος δεν ακολουθεί διατροφική συμβουλευτική θα το κόβουμε το φάρμακο» για την παχυσαρκία σημείωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη ακόμη και τόνισε τη μεγάλη σημασία της συμβουλευτικής της διατροφής.