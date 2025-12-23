Ηλεία: Σύλληψη άνδρα στην Κυλλήνη για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα στην Κυλλήνη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα σε χώρο στάθμευσης στο λιμάνι της Κυλλήνης. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης συνολικού βάρους 0,9 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στο όχημα, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο των αποσκευών μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ένα κιλό κάνναβης, την οποία ο κατηγορούμενος είχε αποκρύψει.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Ζακύνθου, προέκυψε ότι ο συλληφθείς προμηθευόταν ποσότητες κάνναβης από το νησί της Ζακύνθου και τις μετέφερε στον Νομό Ηλείας, με σκοπό τη διάθεσή τους σε χρήστες στην περιοχή της Αμαλιάδας έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.





