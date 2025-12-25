Ένας από τους πιο τρομακτικούς βράχους στον κόσμο βρίσκεται στις Κυκλάδες - Πώς συνδέεται με το Γιβραλτάρ

Το μοναστήρι της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας που βρίσκεται στην κορυφή του Καλάμου

Στο Αιγαίο πέλαγος, στις Κυκλάδες βρίσκεται ο πιο τρομακτικός βράχος του κόσμου που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως δεύτερο Γιβραλτάρ. Πρόκειται για το βουνό Κάλαμος στο νησί της Ανάφης, του δεύτερου μεγαλύτερου βράχου της Μεσογείου μετά το Γιβραλτάρ όπως αναφέρει το protothema.gr. Το ίδιο το σχήμα του βράχου μιλά από μόνο του. Λέγεται πως αναδύθηκε μέσα από τη θάλασσα για να βοηθήσει τους αργοναύτες να βρουν λιμάνι.

Και οι δύο βράχοι έχουν την ίδια αίσθηση απόλυτης κυριαρχίας στο τοπίο. Τόσο ο Κάλαμος όσο και ο Βράχος του Γιβραλτάρ υψώνονται απότομα και απομονωμένα, δίνοντας την εντύπωση ενός απόρθητου φυσικού φρουρίου. Ταυτόχρονα, παρόλο που ο Κάλαμος δεν έχει την ίδια στρατιωτική ιστορία με το Γιβραλτάρ, η θέση του στο άκρο της Ανάφης, που δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης μεγάλου μέρους του Αιγαίου, τον καθιστούσε ένα σημαντικότατο ορόσημο και ένα πνευματικό οχυρό, κυρίως λόγω του μοναστηριού. Μοναστήρι της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας

Στην κορυφή του Καλάμου είναι χτισμένο το μοναστήρι της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας. Στα 460 μέτρα υψόμετρο η ερειπωμένη Μονή ένας μονόχωρος τρουλαίος ναός, κρέμεται πάνω από τη θάλασσα, σώζει εσωτερικά ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα, έχει λιγοστά κελιά και μικρή δεξαμενή. Το μοναστήρι που χρονολογείται από το 1715, όπως μαρτυρά η εντοιχισμένη πλάκα στην πρόσοψη ενός κελιού εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και οι εικόνες μεταφέρθηκαν στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, στους πρόποδες του βουνού, που επίσης ονομάστηκε Καλαμιώτισσα.

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε κοντά στο μοναστήρι κρεμασμένη σε ένα καλάμι, γι’ αυτό και πήρε το όνομα Καλαμιώτισσα. Άλλη εκδοχή αναφέρει πως πήρε το όνομα του από το βουνό Κάλαμος. Το νησί

Η Χώρα της Ανάφης είναι ο μόνος οικισμός του νησιού αριθμεί σήμερα περίπου 270 κατοίκους και απέχει 1,5χλμ από το λιμάνι. Στενά σοκάκια φτιαγμένα από πέτρα, όμοια με τα Αναφιώτικα κάτω από την Ακρόπολη της Αθήνας οδηγούν στο δημοτικό σχολείο. Τουριστικά μαγαζιά δεν υπάρχουν και μέσα από τις λιγοστές ταβέρνες θα οδηγηθείτε πιο πάνω στην κεντρική πλατεία και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που κοιτά στο δυτικό κομμάτι του νησιού, στη Βαγιά και τη Σαντορίνη. Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής

Στους πρόποδες του βράχου Κάλαμος στο ανατολικό άκρο, στο τέρμα του κεντρικού δρόμου, βρίσκεται το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, κτισμένο στον περίβολο του Αρχαίου Ναού του Απόλλωνα (το άγαλμα του Αιγλήτη Απόλλωνα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο). Ο ναός αποτελούσε το επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής των αρχαίων κατοίκων και συνδεόταν με τη λιθόστρωτη ιερά οδό 3χλμ με το πολιτικό κέντρο, το Καστέλι. Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής (ή Μονή της Κάτω Καλαμιώτισσας) περιβάλλεται από υψηλό τείχος από λαξευμένες πέτρες που προέρχονται από τον αρχαίο ναό. Δεξιά της εισόδου βρίσκεται ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα.