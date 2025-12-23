Πάτρα: Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 64 γραμμάρια κάνναβης, κατανεμημένα σε τέσσερις ανισοβαρείς συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να απολογηθεί.