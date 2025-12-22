Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα παίξει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 49: Η Νικαίτη δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον Θεόφιλο που της ζητάει να γυρίσει στο σπίτι. Η Ζωή δεν εγκρίνει την απόφαση της μητέρας της, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απελπισμένα η Άννα αναζητά μια βοήθεια από τους υπηρέτες αλλά δε τη βρίσκει. Η Σοφία υποδέχεται την Νικαίτη εχθρικά και απειλεί τον Θεόφιλο. Οι ερωτικές περιπτύξεις του Χάρη και της Κατερίνας δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Ο Άγγελος μάταια προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή. Όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη εξαγριώνεται. Συναντά τον Ορφέα και τον πυροβολεί.