Η 12χρονη Θέλια Κούφη μεγάλωσε και τραγουδά Blocked and Blessed - ΒΙΝΤΕΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected]

Η κόρη του πρώην τραγουδιστή Ανδρέα Κούφη

Το μικρό κοριτσάκι που τραγουδούσε στο πλευρό του μπαμπά της "Ενα φιλάκι είναι λίγο" μεγάλωσε πάει πρώτη Γυμνασίου και πλέον τραγουδάει Blocked and Blessed

Ο λόγος για την 12χρονη Θέλια Κούφη, κόρη του πρώην τραγουδιστή και πλέον επιχειρηματία στην εστίαση - αναψυχή Ανδρέα Κούφη. Η Θέλια σαφώς επηρεασμένη από τα social media και τον βασικό τρόπο με τον οποίο πλέον επικοινωνούν οι νέοι, τραγουδά για τα μπρος και πίσω των νεανικών σχέσεων και τις δυσκολίες στην αντίληψη αν ταιριάζουμε με κάποιους.

Μπροστά στη βάσανο της αβεβαιότητας αν το έτερο ήμισυ θα ανταποκριθεί, η Θέλια επιλέγει το blocked και νοιώθει blessed που το έκανε. Το τραγούδι της παίζει τόσο στο youtube όσο και στο spotify. Ακούστε τo.

Η Θέλια Κούφη τραγουδά Blocked and Blessed

