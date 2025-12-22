Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές του 2027

ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι υποψήφιοι για τι...

Με απόφαση του πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν έξι υποψήφιοι για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ αναφέρει ότι με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

  • Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.
  • Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
  • Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
  • Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.
  • Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και
  • Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις Τώρα

Το χριστουγεννιάτικο (;) τρενάκι του Εμπορικού: όταν η διαφήμιση εκτροχιάζει την αισθητική

Πάτρα: Η μεγαλύτερη πιάτσα ταξί του κέντρου «στριμωγμένη» από κάδους- ΦΩΤΟ

Πόσο αυξήθηκε η κίνηση στο αεροδρόμιο του Αράξου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις