Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης επισκέφθηκε Ιδρύματα της πόλης και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025, τα Ιδρύματα της πόλης και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Αντάλλαξαν ευχές με τους νοσηλευόμενους, τους φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις, για καλές γιορτές και καλή χρονιά με υγεία, ειρήνη και αγάπη και μοίρασαν γιορτινά γλυκίσματα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι επισκέψεις του Δημάρχου Πατρέων ξεκίνησαν από το Άσυλο Ανιάτων, στην πλατεία Παντοκράτορος, ακολούθησε το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Καραμανδανείου, η Κιβωτός της Αγάπης, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, η «Μέριμνα», το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο και ο Οίκος Ευγηρείας «Αγία Σκέπη» και σε όλες συμμετείχε η Δημοτική Μουσική που έδωσε χαρά σε μικρούς και μεγάλους με τις γιορτινές της μελωδίες.